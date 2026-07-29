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KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 29 juillet
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[#Soldes] Les promos High-Tech du 29 juillet

9 min.
29 Juil. 2026 • 17:00
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

 

  • [Clients Red by SFR] Smartphone 6,83″ Xiaomi 17t Pro – 512 Go (via bonus reprise et ODR 100€) à 399€ sur @RED by SFR
  • [Précommande] Carte Micro SD Lexar 633x – 64 Go à 11,99€ sur @Amazon
  • Souris sans fil Logitech G G305 Lightspeed – 12000 PPP, 6 Boutons Programmables, Blanche à 23,99€ au lieu de 40,63€ sur @Amazon.de – livrable en France (via coupon)
  • [Précommande] Star Wars Galactic Racer sur PS5 à 44,99€ au lieu de 59,99€ sur @Amazon
  • HOT! [Précommande] EA Sports FC 27 sur PC (via 10€ sur la carte) à 42,80€ sur @E.Leclerc
  • HOT! Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 à 34,99€ sur @Amazon
  • Alimentation PC modulaire DeepCool PQ1000G – 1000W, Cybenetics Platinum & A-, 80+ Gold, ATX 3.1, Tier A- (Vendeur Darty) à 79,99€ au lieu de 89,99€ sur @Cdiscount avec le code DARTY10D79
  • Ecran PC 27″ Acer Predator X27UW3 – QHD (2560 x 1440) , QD-OLED 240 Hz, HDR True Black 400 à 337€ sur @Alternate
  • Écouteurs Intra-Auriculaires sans fil JBL Wave Buds – Résistance à l’Eau IP54 et IPX2 à 21,99€ au lieu de 46,99€ sur @Amazon
  • SSD Interne Lexar NQ790 – 4 To, 2280 NVMe M.2, 3D QLC NAND, 7000 Mo/s, compatible PS5 (+17.59€ Cagnottés – Vendeur Tiers 1foDiscount) à 350,89€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN30
  • HOT! Lot de 2 Ampoules LED connectée Philips Hue White & Color Ambiance e27 + 1 offerte à 79,99€ au lieu de 109,99€ sur @Boulanger
  • Boitier disque dur vers sata Orico – USB 3.0, style rétro à 9,20€ au lieu de 13,59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Lot de 4 Traceurs Ugreen – pour Android, Bluetooth, Localiser de Google Find Hub & Recharge USB C à 25,70€ au lieu de 31,26sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecouteurs Sans Fil Nothing Ear à 69,99€ au lieu de 89,99€ sur @Boulanger
  • Chargeur induction UGREEN Zapix 2 en 1 MagSafe – Qi 7.5W iPhone, 5W AirPods, pliable 0-75°, USB-C iWatch à 25,89€ au lieu de 32,49€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Gonfleur Pneus Voiture / velo  à 29,72€ sur @Amazon
  • HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 24,39€ au lieu de 35€ sur @Amazon
  • Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 89,99€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • [Précommande – Clients Red by SFR] Smartphone 6.9″ Samsung Galaxy Z Flip8 256 Go (via 100€ d’ODR sur facture + 200€ de bonus reprise) à 599€ sur @RED by SFR
  • HOT! [Clients Red by SFR] Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro bleu 256 Go (via 100€ d’ODR + 150€ bonus reprise + forfait sans engagement) à 1029€ au lieu de 1279€ sur @RED by SFR
  • HOT! Smartphone 6,8″ Google Pixel 10 Pro XL – 256 Go (via remise panier) à 723,54€ sur @Amazon.co.uk – livrable en France
  • Smartphone 6.73″ Xiaomi 15 Ultra – 16 Go Ram, 512 Go à 841,12€ sur @Fnac
  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 306€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

  • Spider-Man 2 sur PS5 (via avantage immédiat avec la carte) à 32,13€ sur @E.Leclerc
  • HOT! [Précommande] Star Wars Galactic Racer sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
  • [Précommande] Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 44,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
  • [Précommande] Marsupilami 2 Salsa Palombia sur PS5 à 29,99€ sur @Auchan
  • [Précommande] Silent Hill Townfall Day One Edition – PS5 à 35,99€ au lieu de 49,99€ sur @Auchan
  • Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch 2 – (Via 15,60€ sur la carte de fidélité et Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 36,39€ sur @Auchan
  • [Précommande] Stranger than Heaven sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
  • HOT! [Précommande] Tomb Raider : Legacy of Atlantis Day One Edition sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
  • [Précommande] Halo: Campaign Evolved sur PS5 ou Xbox Series X à 43,99€ au lieu de 59,99€ sur @E.Leclerc
  • Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 – Version Française à 28,99€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Fable sur PS5 à 54,99€ au lieu de 69,81€ sur @Amazon
  • [Précommande] Fable sur Xbox Series X à 54,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
  • Paper Mario La Porte Millénaire sur Nintendo Switch 1|2 (Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 24,99€ sur @Micromania
  • [Précommande] Rayman Legends : Retold sur PS5 et Nintendo Switch 2 à 29,90€ au lieu de 39,99€ sur @E.Leclerc
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 / Xbox Series (Code dans la boite) à 60€ au lieu de 79,99€  chez @Leclerc
  • HOT! Battlefield 6 sur PS5 et Xbox Series X à 35,30€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique SOYO Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go à 211,06€ sur @AliExpress avec le code FRVS30
  • Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 449,99€ sur @Grosbill
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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