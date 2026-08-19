Des planètes habitables auraient pu apparaître seulement 100 millions d’années après le Big Bang

Des mondes rocheux potentiellement habitables auraient-ils pu apparaître presque immédiatement à l’échelle cosmique ? Une équipe internationale menée notamment par Daniel Whalen, astrophysicien à l’Université de Portsmouth, estime que les premières briques nécessaires à leur formation pouvaient déjà être réunies environ 100 millions d’années après le Big Bang, bien plus tôt donc que ce qui était envisagé jusqu’ici.

Les premières supernovae auraient rapidement enrichi l’Univers

Les premières étoiles, dites de population III, étaient extrêmement massives et vivaient peu longtemps. En explosant, certaines ont dispersé d’immenses quantités d’oxygène, de carbone, de fer, de silicium ou de magnésium. Ces éléments lourds peuvent ensuite enrichir des nuages de gaz et permettre la formation de disques protoplanétaires.

Grâce à des simulations de l’Univers primordial, les chercheurs ont obtenu un disque autour d’une étoile représentant environ 70 % de la masse du Soleil. Celui-ci contenait suffisamment de matière solide pour former plusieurs masses terrestres de précurseurs de planètes à une distance comparable à celle séparant la Terre du Soleil. Une telle découverte complète les observations modernes montrant que les mondes rocheux peuvent conserver une atmosphère.

De l’eau disponible dès l’aube cosmique

Plus surprenant encore, le disque simulé renfermait beaucoup d’eau, dans des proportions seulement quelques fois inférieures à celles disponibles lors de la formation du Système solaire. L’eau constitue justement l’un des marqueurs privilégiés dans l’étude des exoplanètes, même si sa présence ne suffit évidemment pas à démontrer qu’un monde est habitable.

« Nos résultats suggèrent que les conditions nécessaires à la formation des planètes ont pu exister bien plus tôt qu’on ne le pensait », explique Daniel Whalen. Une perspective qui donne une nouvelle dimension à la recherche de planètes potentiellement habitables.

L’étude ne prouve ni que des planètes achevées existaient déjà à cette époque, ni que la vie était réellement apparue en des temps si reculés. Elle montre cependant que ses ingrédients planétaires essentiels ont pu être disponibles très tôt, élargissant considérablement la période durant laquelle des mondes favorables à la vie auraient pu émerger dans l’Univers.