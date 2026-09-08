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Crytek licencie à nouveau en Allemagne et en Turquie, l’avenir de Crysis 4 s’assombrit

2 min.
8 Sep. 2026 • 14:10
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Crytek traverse une nouvelle phase difficile. Environ dix-huit mois après avoir annoncé la suppression de 15 % de ses effectifs, le studio allemand procède à de nouvelles coupes en Allemagne et en Turquie. Une trentaine de salariés seraient concernés, alors même que Hunt: Showdown 1896 conserve une communauté active (preuve que le succès d’un jeu ne garantit pas l’emploi).

Les équipes QA et publishing particulièrement touchées

À Istanbul, l’intégralité de l’équipe chargée de l’assurance qualité aurait été supprimée. Au siège de Francfort, les départs concerneraient principalement le QA, la communication sur les réseaux sociaux et l’édition. Crytek n’a pas détaillé publiquement l’ampleur exacte de cette nouvelle restructuration.

Crytek Emploi

Le studio connaît déjà une longue histoire de turbulences financières. Dès 2014, Crytek était en proie à une importante crise interne. L’entreprise avait néanmoins continué à exploiter son CryEngine et à faire vivre ses licences, notamment avec Crysis Remastered.

Hunt: Showdown 1896 reste la priorité

La situation est d’autant plus notable que Hunt: Showdown 1896 demeure solide sur PC, avec régulièrement plusieurs dizaines de milliers de joueurs connectés simultanément. Le titre a également rejoint le Xbox Game Pass en 2025, renforçant encore sa visibilité.

Mais cette réussite ne semble pas suffire à financer toutes les ambitions de Crytek. Lors de la précédente vague de licenciements, le studio avait reconnu avoir suspendu le développement de Crysis 4 dès le troisième trimestre 2024 afin de réaffecter une partie de ses développeurs à Hunt: Showdown 1896.

Crysis 4 toujours sans horizon

Officiellement, Crysis 4 n’est pas annulé. Mais après près de deux ans de mise en sommeil et une nouvelle réduction des équipes techniques et éditoriales, une reprise rapide du projet paraît de moins en moins probable. Crytek semble désormais concentrer l’essentiel de ses ressources sur Hunt et son moteur maison, laissant le retour de sa franchise historique dans une incertitude croissante.

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