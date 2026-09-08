IA : le français Mistral lève 3 milliards d’euros et vaut 21 milliards

Mistral a levé 3 milliards d’euros lors d’un nouveau tour de financement mené notamment par Samsung. Cette opération porte la valorisation de la société française d’intelligence artificielle à plus de 21 milliards d’euros et constitue la plus importante levée en capital réalisée par une entreprise technologique européenne.

Mistral renforce ses capacités de calcul

Cette levée de fonds doit permettre à Mistral d’accélérer ses travaux de recherche, le développement de ses produits et l’extension de son infrastructure. Samsung mène l’opération avec le Scaleup Europe Fund, géré par EQT, et PSG Equity. ASML, Nvidia et plusieurs investisseurs historiques ont également participé, tandis que BlackRock, Advent et le Grand-Duché de Luxembourg figurent parmi les nouveaux investisseurs.

Arthur Mensch, cofondateur et patron de Mistral, affirme que cette opération doit donner à l’entreprise les moyens d’avancer plus rapidement dans la recherche et de développer des infrastructures capables de soutenir des modèles plus puissants. Mistral prévoit notamment d’augmenter fortement ses capacités de calcul et souhaite atteindre 200 mégawatts (MW) en 2027, puis 1 gigawatt (GW) à l’horizon 2030.

L’entreprise investit déjà 4 milliards d’euros dans des data centers en France et en Europe. Elle a également conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft pour exploiter des capacités de calcul supplémentaires sur le continent, tandis qu’une partie de son infrastructure repose sur des puces Nvidia.

Une IA européenne face aux géants américains

Mistral veut utiliser cette nouvelle puissance financière pour accélérer son développement international. La start-up est désormais présente dans 20 pays et revendique plus de 125 entreprises clientes, dont Airbus, ASML et HSBC, tandis que son directeur financier Johan Bergqvist estime qu’elle est en bonne voie pour atteindre 1 milliard d’euros de revenus annualisés.

Cette stratégie repose aussi sur l’idée de souveraineté technologique. Mistral défend des modèles à poids ouverts qui permettent aux entreprises et aux institutions de conserver davantage de contrôle sur leurs données, leur infrastructure et leurs usages de l’IA. En France, la société travaille notamment avec l’État, tandis qu’elle collabore avec BMW, Airbus et CMA CGM sur des applications industrielles.

Avec plus de 21 milliards d’euros de valorisation, Mistral reste toutefois très loin des moyens financiers de ses principaux concurrents américains. OpenAI et Anthropic disposent de valorisations et de capacités de financement très largement supérieures, ce qui illustre l’ampleur des capitaux nécessaires pour entraîner et déployer les modèles d’IA les plus avancés.