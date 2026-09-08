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RAM et NAND : la flambée des prix ralentit, mais la crise de la mémoire est loin d’être terminée

3 min.
8 Sep. 2026 • 12:40
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Après plusieurs mois d’envolée spectaculaire, le marché de la mémoire commence à montrer ses premières limites. Selon TrendForce, les prix contractuels de la DRAM devraient encore progresser de 13 à 18 % au troisième trimestre 2026, tandis que la NAND augmenterait de 10 à 15 %. Un ralentissement relatif seulement, après un premier semestre marqué par une inflation hors norme.

Un marché DRAM toujours à des niveaux records

Le secteur a généré près de 154,7 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre, soit une hausse de 59,5 % en trois mois. Les fabricants disposent toujours de stocks historiquement faibles et privilégient les produits destinés aux serveurs et à l’intelligence artificielle, notamment la mémoire HBM.

RAM prix

Cette situation alimente depuis des mois le « RAMaggedon » qui touche le marché PC. Mais le rapport de force commence à évoluer : TrendForce souligne désormais « la capacité limitée des clients PC et smartphone à absorber de nouvelles hausses ».

PC et smartphones atteignent leur seuil de tolérance

Les constructeurs réduisent leurs commandes, tandis que les consommateurs repoussent davantage leurs achats face à des machines devenues plus coûteuses. La demande faiblit donc sans que l’offre se soit réellement détendue. Autrement dit, la hausse ralentit surtout parce que le marché final ne peut plus suivre.

Les plus gros fabricants de produits électriques sont les plus concernés par ce ralentissement. Tim Cook, CEO d’Apple, avait déjà prévenu que l’entreprise s’attendait à une hausse significative des coûts de mémoire. Pour l’iPhone 18 Pro, le coût de fabrication serait même en hausse de 38 %, la RAM constituant l’un des principaux responsables.

L’IA continue de capter les capacités les plus rentables

Samsung, SK hynix et Micron continuent de privilégier les mémoires pour serveurs et accélérateurs IA, nettement plus rémunératrices, tandis qu’Apple chercherait d’ailleurs désormais à sécuriser sa NAND sur plusieurs années. Le ralentissement actuel ne marque donc pas la fin de la crise, et traduit surtout un marché arrivé au point où les acheteurs commencent à dire qu’ils ne peuvent pas suivre.

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