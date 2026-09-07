Emmanuel Macron annonce un festival international du jeu vidéo en France

Emmanuel Macron veut créer en France un festival international consacré au jeu vidéo, avec une première édition envisagée dès l’année prochaine. Le président de la République souhaite ainsi donner à l’industrie française un nouveau rendez-vous capable de réunir créateurs, joueurs et acteurs internationaux.

Montpellier pourrait accueillir ce festival du jeu vidéo

Le projet défendu par Emmanuel Macron pourrait voir le jour rapidement. Selon BFMTV, Montpellier figure parmi les villes envisagées pour accueillir une première édition dès l’été 2026 avec l’objectif d’installer progressivement ce rendez-vous dans le calendrier international du jeu vidéo.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large de soutien à la filière française. La France dispose déjà d’un important écosystème de studios, d’éditeurs et de formations, tandis que le jeu vidéo occupe une place croissante dans les industries culturelles. Le gouvernement cherche notamment à renforcer la capacité du pays à attirer des productions et des événements internationaux.

Parce que les jeux vidéo font partie de notre culture, nous allons créer un festival international du jeu vidéo. pic.twitter.com/45g7UYfOzk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2026

La France accueille déjà plusieurs rendez-vous majeurs du secteur, dont la Paris Games Week et des compétitions d’esport. Paris a également accueilli du du 6 juillet au 23 août la Coupe du monde d’esport avec plus de 2 000 joueurs professionnels issus de 200 clubs et représentant plus de 100 pays.

Une nouvelle vitrine pour l’industrie française

Le futur festival pourrait compléter ces événements en donnant davantage de visibilité à la création vidéoludique dans son ensemble. L’enjeu dépasse ainsi l’esport : il s’agit aussi de mettre en avant les studios, les métiers du jeu vidéo, les innovations technologiques et les productions françaises auprès d’un public international.

Le projet intervient quelques mois après les déclarations controversées d’Emmanuel Macron sur certains jeux vidéo et leurs effets potentiels sur les jeunes. En février, le président avait annoncé la mise en place d’un comité d’experts chargé d’étudier les effets de certains jeux sur les mineurs, provoquant de fortes réactions dans l’industrie. Il avait ensuite réaffirmé son soutien au jeu vidéo et à la pop culture, qu’il considère comme des secteurs créatifs et culturels importants.

L’exécutif cherche parallèlement à renforcer la présence de la France dans les grands événements internationaux liés au jeu vidéo. L’Élysée rappelle que le pays est devenu depuis 2015 une destination majeure en Europe pour les compétitions d’esport et met en avant les plus de 12 millions de joueurs présents en France.

Des premiers retours positifs

En attendant d’en savoir plus sur le festival international du jeu vidéo en France, le Syndicat national du jeu vidéo (SNVJ) se veut positif en déclarant :

Nous avions connaissance de l’annonce et nous pensons que c’est une excellente initiative! Si c’est un événement qui a pour but de faire rayonner l’industrie et la création française, j’espère bien que le SNJV fera partie de l’aventure.

Son de cloche similaire du côté du Syndicat des éditeurs du jeu vidéo (SELL) :

Le Sell a été consulté dans l’été et se réjouit qu’un tel projet soit à l’étude. Tout ce qui peut faire rayonner le jeu vidéo en France à notre plein soutien. Nous attendons d’en savoir plus, pour voir comment les grands éditeurs internationaux pourraient contribuer! Pour le moment nous sommes pleinement mobilisés sur le plus grand événement jeu vidéo du pays: la Paris Games Week.

Pour nuancer, certains acteurs du secteur se disent dubitatifs de initiative parce qu’il manque beaucoup d’informations, notamment le calendrier alors qu’il existe déjà la Summer Game Fest et la Gamescom pendant l’été.