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Pocket Duo : Retroid tease une console portable double écran… pour les nostalgiques de la Nintendo DS ?

2 min.
7 Sep. 2026 • 20:21
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Retroid prépare une nouvelle console portable qui devrait particulièrement intéresser les amateurs de Nintendo DS et de 3DS. Baptisée Pocket Duo, cette machine à deux écrans vient d’être dévoilée dans un court teaser, avec une promesse simple : proposer un appareil intégré, sans câble ni accessoire additionnel.

Deux écrans dans un format à clapet

Retroid ne communique encore ni fiche technique, ni prix, ni date de sortie précise. Le constructeur confirme toutefois un format à clapet avec deux écrans directement intégrés. Le slogan « No Clips. No Cables » semble justement faire référence au Dual Screen Add-on, un écran secondaire que Retroid commercialise déjà pour certaines de ses consoles.

Le design rappelle logiquement l’héritage de la Nintendo DS, une formule que d’autres fabricants cherchent également à moderniser. KultureGeek avait déjà présenté l’Anbernic RG DS, positionnée sous les 100 dollars, tandis que la OneXSugar Wallet explore une approche différente avec un unique écran OLED pliable.

Une concurrente directe de l’AYN Thor

Retroid dispose déjà d’une solide expérience avec les consoles Android compactes, notamment la Pocket Flip 2. Le Pocket Duo pourrait donc viser un segment intermédiaire entre les modèles rétro économiques et des machines plus puissantes comme l’AYN Thor ou l’Ayaneo Pocket DS.

La puissance reste cependant inconnue. Un processeur suffisamment performant ouvrirait la porte à l’émulation Nintendo DS et 3DS, voire à des systèmes plus exigeants, mais Retroid n’a encore rien confirmé sur ce point.

Le double écran redevient tendance

Le retour de ce format montre que le rétro-gaming continue d’inspirer de nouveaux appareils, jusqu’à rappeler certaines expérimentations comme le Surface Duo transformé en console portable par Microsoft.

Le double écran est en tout cas à la mode, du smartphone pliable à la console de jeu portable. Reste désormais à connaître le prix et les composants du Pocket Duo pour mesurer son véritable potentiel.

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