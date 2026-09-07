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Xbox Cloud Gaming : pas de limites mensuelles en France selon les joueurs

2 min.
7 Sep. 2026 • 16:35
1

Microsoft a récemment annoncé la mise en place de limites mensuelles pour le Xbox Cloud Gaming, là où c’était illimité jusqu’à présent. Mais les limites ne vont peut-être pas s’appliquer à la France et éventuellement d’autres pays voisins.

Manette Xbox Series X Prise en Main

Pour rappel, voici les limites mensuelles du Xbox Cloud Gaming qui seront en place à partir de novembre :

  • Game Pass Ultimate (20,99 €/mois) : 15 heures
  • Game Pass Premium (12,99 €/mois) : 10 heures
  • Game Pass Essential (8,99 €/mois) : 5 heures

Voici comment Microsoft justifiait sa décision :

Nous mettons en place ce modèle car le coût pour fournir du cloud gaming augmente à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente et que ceux-ci jouent plus longtemps. Le passage à des limites mensuelles nous permet de continuer à proposer ce service tout en investissant dans sa fiabilité et ses performances. Nous sommes conscients que, pour certains joueurs, cela se traduira concrètement par une augmentation des coûts.

Pas obligatoirement de limites mensuelles en France

Depuis, Microsoft a envoyé un e-mail aux joueurs pour leur annoncer le changement de politique concernant le Xbox Cloud Gaming. Il y a toutefois une subtilité dans le message adressé aux joueurs français. En effet, Microsoft fait savoir « ces changements n’affecteront que les nouveaux achats et n’affecteront pas votre abonnement actuel pour le marché dans lequel vous résidez ».

Dans la suite du message, Microsoft dit que « Si vous choisissez d’annuler votre plan et de le racheter, vous recevrez un nombre défini d’heures de cloud gaming chaque mois, en fonction de votre plan. Si, pour une raison quelconque, il y a des changements à votre compte existant, nous vous en informerons au moins 60 jours à l’avance et vous aurez la possibilité d’annuler ou de modifier votre plan d’abonnement à tout moment ».

Tout cela méritera encore quelques clarifications qui, espérons-le, arriveront d’ici novembre. En tout cas, le fait que Microsoft précise que les changements « n’affecteront pas votre abonnement actuel pour le marché dans lequel vous résidez » peut être une bonne nouvelle pour les joueurs français.

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Un commentaire pour cet article :

  • sbpir92i
    7 Sep. 2026 • 16:46
    Pas compris l abonnements et la hausse De plus offre intégre le cloud gaming , pour ceux comme moi qui n on pas de xbox , Pour sa que je penqe pas me répondre l.abonnement Incompréhensible Xbox Trouve des prétextes ,

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