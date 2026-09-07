Ces cafards cyborgs pourraient injecter des médicaments pour secourir les victimes de catastrophes

Des chercheurs australiens veulent transformer des cafards en véritables auxiliaires de secours. Baptisés Paraborgs, ces insectes cyborgs télécommandés sont capables de se faufiler dans des zones difficiles d’accès, de repérer une victime grâce à une caméra et, dans certains cas, de lui administrer un médicament à l’aide d’un minuscule injecteur.

Des cafards géants transformés en plateformes de secours

Le projet est développé par l’Université du Queensland avec l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Les scientifiques utilisent le cafard fouisseur géant australien, Macropanesthia rhinoceros, une espèce particulièrement robuste et suffisamment grande pour transporter une charge électronique sans perdre sa mobilité.

Des électrodes implantées dans les antennes et les cerques permettent de modifier la direction de l’insecte à distance à l’aide d’une manette. Le principe rappelle d’autres expériences déjà menées avec des insectes cyborgs contrôlés à distance, mais les Paraborgs vont plus loin en ajoutant une fonction médicale.

Une seringue miniature commandée à distance

Certains cafards transportent une caméra, tandis que d’autres disposent d’un injecteur à ressort capable de lancer une petite seringue vers une cible proche. Lors des essais, les insectes ont atteint tous les points de passage d’un parcours de 2,5 mètres. Le scénario complet, navigation puis injection, a réussi dans 72 % des cas, tandis que les injections réalisées à courte distance ont atteint jusqu’à 95 % de réussite.

Image réalisée par IA

Les chercheurs préfèrent répartir les fonctions entre plusieurs individus plutôt que d’alourdir un seul insecte. Cette approche en essaim rejoint les recherches sur les robots destinés au sauvetage dans les décombres et sur les mini-robots inspirés des cafards.

Une technologie prometteuse, mais encore expérimentale

Les scientifiques insistent sur un point : les Paraborgs ne constituent pas encore un dispositif médical utilisable sur l’être humain. Fiabilité des communications, dosage des médicaments, stérilité, sécurité de l’aiguille et autonomie doivent encore être validés dans des conditions réalistes.

À terme, l’objectif serait de déployer des essaims spécialisés dans des immeubles effondrés, des grottes ou d’autres environnements trop dangereux pour les sauveteurs. Une perspective étonnante qui verrait l’un des insectes les plus redoutés devenir, littéralement, un spécialiste des premier secours.