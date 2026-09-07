Grok : xAI perd une nouvelle bataille judiciaire contre la loi du Minnesota sur les deepfakes sexuel

xAI vient de subir un nouveau revers judiciaire aux États-Unis. Un juge fédéral a refusé de suspendre la loi du Minnesota interdisant les outils d’intelligence artificielle permettant de créer des images intimes truquées de personnes identifiables sans leur consentement. Le texte, entré en vigueur le 1er août 2026, restera donc applicable pendant que la procédure se poursuit.

Le juge refuse de bloquer la loi du Minnesota

xAI estimait que cette législation portait atteinte à la liberté d’expression protégée par le Premier amendement et demandait une injonction préliminaire. Le juge Donovan Frank a rejeté cette requête, estimant que l’entreprise n’avait pas démontré de préjudice irréparable et que l’équilibre des risques penchait fortement en faveur de l’État.Une position bien différente de celle du DoJ qui avait récemment apporté son soutien à xAI dans cette affaire.

Le magistrat reconnaît néanmoins que « les questions constitutionnelles soulevées par les parties sont complexes » et précise qu’elles feront l’objet d’un examen approfondi. xAI a déjà indiqué vouloir faire appel auprès de la cour fédérale du huitième circuit.

Grok est au cœur d’une polémique mondiale

La procédure intervient après plusieurs mois de controverses autour des capacités de génération d’images de Grok. La justice française et l’Arcom avaient été saisies sur le même sujet, avant que le Royaume-Uni ouvre une enquête et que la Californie s’intéresse à son tour à xAI.

Face à la pression, l’entreprise avait ensuite renforcé les restrictions appliquées à Grok, notamment pour empêcher certaines modifications sexualisées de photos de personnes réelles.

Une bataille juridique qui ne fait que commencer

xAI affirme de son côté que la loi du Minnesota est formulée trop largement et pourrait englober des contenus satiriques ou non malveillants. L’État défend au contraire une mesure destinée à protéger les victimes de deepfakes sexuels non consentis. Le refus de suspendre le texte constitue donc seulement une étape : le débat sur sa constitutionnalité reste ouvert et pourrait créer un précédent important pour l’encadrement des IA génératives aux États-Unis.