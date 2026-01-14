TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Deepfakes sexuels par l’IA Grok : la Californie ouvre une enquête contre xAI
Internet

Deepfakes sexuels par l’IA Grok : la Californie ouvre une enquête contre xAI

14 Jan. 2026 • 20:55
0

La justice californienne passe à l’offensive contre l’intelligence artificielle Grok. Le procureur général démocrate Rob Bonta a annoncé l’ouverture formelle d’une enquête visant xAI, l’entreprise derrière le Grok. En cause : la prolifération massive sur le réseau social X (ex-Twitter) d’images dénudées de femmes et d’enfants, créées artificiellement sans le consentement des victimes.

Grok Icone Logo

La Californie s’attaque à xAI et Grok

Le communiqué du procureur de Californie est sans équivoque : xAI est soupçonné d’avoir facilité la production de ces détournements intimes pour harceler des utilisatrices. Rob Bonta exige des mesures correctives immédiates, affirmant une position de « tolérance zéro » face à la pédopornographie et aux contenus sexuels non consentis. L’objectif juridique est désormais de déterminer si l’entreprise a enfreint la loi par ses pratiques techniques et commerciales.

Cette procédure s’ajoute à une vague de réactions internationales. Suite à la diffusion d’images sexuelles illicites, l’Indonésie et la Malaisie ont bloqué l’accès à Grok le week-end dernier, tandis que l’Inde a fait supprimer des milliers de publications. Des enquêtes similaires sont également en cours au Royaume-Uni et en France.

Une fonctionnalité vendue comme argument marketing ?

Au cœur de la polémique se trouve la capacité de Grok à modifier des photos existantes sur X via des instructions simples, comme le prompt « Mets-la en bikini », générant des montages réalistes en quelques instants. Le procureur reproche à xAI d’avoir cyniquement utilisé cette possibilité de dénuder les personnes « comme un argument marketing », entraînant une explosion prévisible de contenus sexualisés.

Les chiffres avancés par l’ONG AI Forensics sont accablants : sur 20 000 images analysées, plus de 50 % montraient des individus légèrement vêtus. Parmi ces visuels, 81 % ciblaient des femmes et 2 % mettaient en scène des apparences de mineurs. Le procureur californien dénonce d’ailleurs spécifiquement la production d’images réalistes d’enfants dans des contextes sexuels.

Face à la tempête, X a désactivé la génération d’images pour les utilisateurs gratuits depuis le 9 janvier et assure supprimer les contenus illégaux tout en suspendant les comptes fautifs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Grok Logo Internet

Deepfakes sexuels par Grok : le Royaume-Uni ouvre une enquête visant X (Twitter)

Grok Icone Logo Internet

Grok : X (Twitter) limite la génération d’images aux abonnés payants après les deepfakes sexuels

X Twitter Logo Internet

IA, Grok et données personnelles : l’Europe enquête sur X (Twitter)

Grok Internet

xAI libère Grok 2.5 en open source et s’engage à faire de même avec Grok 3

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

God of War Ragnarok

God of War : la série d’Amazon a trouvé l’acteur qui incarnera Kratos

14 Jan. 2026 • 22:40
0 Geekeries

Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television ont choisi Ryan Hurst pour prêter ses traits à Kratos dans la future série God of War...

Amazon Prime Video M6 Plus

Amazon Prime Video se met à proposer M6+

14 Jan. 2026 • 22:17
0 Hors-Sujet

À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des membres Amazon Prime en France peuvent accéder gratuitement à M6+ sur Prime...

PlayStation 5 PS5 Logo

PlayStation dévoile les jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés en 2025

14 Jan. 2026 • 20:38
0 Jeux vidéo

Sony fait le bilan de l’année 2025 et dévoile quels ont été les jeux PlayStation les plus...

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro

Votre prochain smartphone coûtera plus cher, prévient Nothing

14 Jan. 2026 • 20:15
0 Mobiles / Tablettes

L’année 2026 marque un tournant brutal pour l’industrie des smartphones : les consommateurs doivent se préparer à payer...

Tesla Autopilot

Tesla : le FSD (conduite autonome) sera désormais accessible uniquement via un abonnement payant

14 Jan. 2026 • 19:38
3 Matériel

Tesla s’apprête à modifier en profondeur la monétisation de son système Full Self-Driving (FSD) pour la conduite autonome...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Final Cut Pro en achat unique vs abonnement Creator Studio : Apple entretient le flou sur la parité des fonctions

Final Cut Pro en achat unique vs abonnement Creator Studio : Apple entretient le flou sur la parité des fonctions

14 Jan. 2026 • 22:33

image de l'article L’iPhone pliable utiliserait du métal liquide et du titane amélioré

L’iPhone pliable utiliserait du métal liquide et du titane amélioré

14 Jan. 2026 • 19:48

image de l'article L’Apple Card pèse déjà sur les résultats de JPMorgan Chase

L’Apple Card pèse déjà sur les résultats de JPMorgan Chase

14 Jan. 2026 • 19:26

image de l'article Setapp Mobile, l’alternative à l’App Store pour les apps iPhone, va fermer ses portes

Setapp Mobile, l’alternative à l’App Store pour les apps iPhone, va fermer ses portes

14 Jan. 2026 • 18:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site