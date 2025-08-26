TENDANCES
KultureGeek Internet xAI libère Grok 2.5 en open source et s’engage à faire de même avec Grok 3
Internet

xAI libère Grok 2.5 en open source et s’engage à faire de même avec Grok 3

26 Août. 2025 • 9:45
0

xAI passe Grok 2.5 en open source

Elon Musk a annoncé via la plateforme X (qu’il dirige) que sa société d’intelligence artificielle, xAI, a rendu open source le modèle Grok 2.5, considéré jusqu’ici comme le meilleur modèle de l’an passé (chez xAI bien sûr). Le code du LLM est désormais disponible sur Hugging Face, permettant ainsi aux développeurs, chercheurs et passionnés d’accéder, de personnaliser et d’exploiter ce modèle librement. Musk a également précisé que le Grok 3 sera libéré à son tour dans environ six mois, confirmant ainsi une vision stratégique axée sur la transparence et la collaboration communautaire autour de l’IA.

Grok

Cette décision s’inscrit dans une dynamique de démocratisation de l’IA, en réponse aux approches propriétaires adoptées par certains acteurs du secteur. Le lancement de Grok 2.5 comme modèle open source marque une étape majeure dans la course aux technologies ouvertes, et fait écho aux initiatives similaires observées chez certains concurrents comme OpenAI ou Meta. L’accès open source devrait aussi stimuler l’innovation en donnant aux développeurs les bases d’un chatbot avancé à explorer et à modifier, voire à intégrer dans ses propres applications.

