Le DOJ soutient xAI dans son combat contre l’interdiction des outils de nudification par IA

xAI vient de recevoir un soutien important dans son bras de fer judiciaire avec le Minnesota. Le département américain de la Justice (DOJ) estime en effet que la loi de l’État interdisant aux services d’intelligence artificielle de dénuder virtuellement des personnes va au-delà des restrictions fédérales et pourrait contribuer à fragmenter la réglementation américaine de l’IA.

Le Minnesota impose jusqu’à 500 000 dollars de pénalité

Entrée en vigueur le 1er août, la législation vise directement les opérateurs de sites, applications et logiciels permettant de transformer une photo ou une vidéo afin de représenter une personne nue. Chaque accès, téléchargement ou utilisation illégale peut entraîner une sanction civile allant jusqu’à 500 000 dollars.

xAI, qui développe Grok, considère le texte trop large et contraire au premier amendement. L’entreprise souligne notamment l’absence d’exceptions suffisamment précises concernant le consentement, la création artistique ou la parodie. Son avocat Robert Dunn résume l’un des arguments : « L’État punirait xAI pour avoir permis à un utilisateur de se dénuder lui-même. »

Le DOJ déclare redouter un frein au développement de l’IA

Le ministère de la Justice n’a pas directement demandé au tribunal de donner raison à xAI, mais juge préoccupante la multiplication de réglementations différentes selon les États. « Les États doivent veiller à ne pas imposer des mesures excessives qui entravent la sécurité nationale et économique américaine », affirme le DOJ. Les mauvaises langues diront sans doute qu’avec la mainmise totale de l’administration Trump sur les principales administrations du pays (dont le DoJ), on ne peut pas écarter la possibilité d’une collusion d’intérêt entre partisans « trumpistes ».

L’affaire intervient après la polémique des deepfakes sexuels générés avec Grok, qui avait également déclenché une enquête au Royaume-Uni et une procédure européenne en Irlande. L’Union européenne prépare parallèlement sa propre interdiction des fausses images sexuelles non consenties.

Le juge Donovan Frank doit désormais se prononcer sur la demande d’injonction préliminaire de xAI. Sa décision pourrait devenir une référence importante dans le difficile équilibre entre la lutte contre les deepfakes sexuels, la liberté d’expression et le développement des outils d’IA générative aux États-Unis.