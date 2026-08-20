TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Le DOJ soutient xAI dans son combat contre l’interdiction des outils de nudification par IA
Internet

Le DOJ soutient xAI dans son combat contre l’interdiction des outils de nudification par IA

3 min.
20 Août. 2026 • 19:15
0

xAI vient de recevoir un soutien important dans son bras de fer judiciaire avec le Minnesota. Le département américain de la Justice (DOJ) estime en effet que la loi de l’État interdisant aux services d’intelligence artificielle de dénuder virtuellement des personnes va au-delà des restrictions fédérales et pourrait contribuer à fragmenter la réglementation américaine de l’IA.

Le Minnesota impose jusqu’à 500 000 dollars de pénalité

Entrée en vigueur le 1er août, la législation vise directement les opérateurs de sites, applications et logiciels permettant de transformer une photo ou une vidéo afin de représenter une personne nue. Chaque accès, téléchargement ou utilisation illégale peut entraîner une sanction civile allant jusqu’à 500 000 dollars.

Elon Musk

xAI, qui développe Grok, considère le texte trop large et contraire au premier amendement. L’entreprise souligne notamment l’absence d’exceptions suffisamment précises concernant le consentement, la création artistique ou la parodie. Son avocat Robert Dunn résume l’un des arguments : « L’État punirait xAI pour avoir permis à un utilisateur de se dénuder lui-même. »

Le DOJ déclare redouter un frein au développement de l’IA

Le ministère de la Justice n’a pas directement demandé au tribunal de donner raison à xAI, mais juge préoccupante la multiplication de réglementations différentes selon les États. « Les États doivent veiller à ne pas imposer des mesures excessives qui entravent la sécurité nationale et économique américaine », affirme le DOJ. Les mauvaises langues diront sans doute qu’avec la mainmise totale de l’administration Trump sur les principales administrations du pays (dont le DoJ), on ne peut pas écarter la possibilité d’une collusion d’intérêt entre partisans « trumpistes ».

L’affaire intervient après la polémique des deepfakes sexuels générés avec Grok, qui avait également déclenché une enquête au Royaume-Uni et une procédure européenne en Irlande. L’Union européenne prépare parallèlement sa propre interdiction des fausses images sexuelles non consenties.

Le juge Donovan Frank doit désormais se prononcer sur la demande d’injonction préliminaire de xAI. Sa décision pourrait devenir une référence importante dans le difficile équilibre entre la lutte contre les deepfakes sexuels, la liberté d’expression et le développement des outils d’IA générative aux États-Unis.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Grokipedia Internet

Grokipedia : Elon Musk lance son encyclopédie IA concurrente de Wikipédia

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

007 First Light James Bond

007 First Light : le jeu James Bond franchit un nouveau cap pour les ventes

20 Août. 2026 • 20:58
0 Jeux vidéo

007 First Light a dépassé les 4 millions de ventes depuis sa sortie en mai, un score qui pousse Amazon Game Studios à envisager une...

Firefox Logo

Firefox 154 est disponible avec GeForce Now et d’autres nouveautés

20 Août. 2026 • 20:17
0 Logiciels

Mozilla propose au téléchargement Firefox 154 dans sa version finale. Il y a plusieurs nouveautés avec cette version, c’est...

Nouvelle Livebox 7 Wi-Fi 7

Livebox : Orange et Sosh augmentent leurs frais de résiliation

20 Août. 2026 • 19:52
0 Matériel

Orange et Sosh ont opéré à un changement tarifaire qui n’est pas une bonne nouvelle pour les abonnés : les frais de...

Android 17 Logo

Android 17 s’attaque aux applications trop gourmandes en RAM

20 Août. 2026 • 18:36
0 Logiciels

Avec Android 17, Google impose des quotas stricts d’usage de la mémoire vive par application, avec la compression automatique en zRAM et un...

Swift

La NASA abandonne le sauvetage du télescope Swift, un revers pour la maintenance des satellites en orbite

20 Août. 2026 • 16:40
0 Science

Après de nombreuses tentatives, la NASA renonce finalement à rehausser l’orbite du Neil Gehrels Swift Observatory. Lancé en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 27 : un nouveau firmware bêta pour les AirPods

iOS 27 : un nouveau firmware bêta pour les AirPods

20 Aug. 2026 • 20:44

image de l'article ChatGPT sur Mac s’intègre désormais avec l’app Messages

ChatGPT sur Mac s’intègre désormais avec l’app Messages

20 Aug. 2026 • 20:36

image de l'article iOS 27 : des albums photos partagés en meilleure qualité qui occupent votre stockage iCloud

iOS 27 : des albums photos partagés en meilleure qualité qui occupent votre stockage iCloud

20 Aug. 2026 • 19:25

image de l'article Des coques pour l’iPhone 18 Pro Max montrent plusieurs coloris

Des coques pour l’iPhone 18 Pro Max montrent plusieurs coloris

20 Aug. 2026 • 17:13

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site