League of Legends : après 17 ans, Riot ajoute enfin un chat vocal d’équipe

Après dix-sept années sans véritable chat vocal intégré à l’ensemble d’une équipe, League of Legends s’apprête à franchir un cap important. Riot Games va étendre son système vocal aux joueurs réunis aléatoirement dans une même partie, alors qu’il était jusqu’ici réservé aux groupes constitués avant le lancement d’un match.

Un déploiement progressif à partir du patch 26.20

La nouveauté arrivera d’abord en Amérique du Nord et en Océanie avec le patch 26.20. Riot évaluera ensuite son fonctionnement avant d’envisager un déploiement dans d’autres régions, notamment en Corée, en Amérique latine ou au Brésil.

Le changement est loin d’être anodin pour un MOBA où la coordination immédiate peut décider de l’issue d’un combat. Riot espère ainsi améliorer la communication entre coéquipiers sans obliger les joueurs à passer par Discord ou d’autres services externes.

Le niveau d’Honneur servira de filtre

La principale difficulté reste la modération. Seuls les joueurs disposant d’un niveau d’Honneur 3 ou supérieur pourront utiliser leur microphone. Les autres pourront écouter leurs coéquipiers, mais pas intervenir oralement. Riot avait déjà durci ses règles contre les comportements toxiques et travaille depuis plusieurs années sur des outils de modération, notamment avec Ubisoft contre le harcèlement en ligne.

Des « skins vocaux » également au programme

Riot prépare aussi des effets permettant de modifier sa voix pendant les discussions. Le studio assure qu’ils resteront suffisamment intelligibles même pendant les affrontements les plus chaotiques. Le patch doit parallèlement améliorer la réduction du bruit, la rapidité de connexion et la stabilité du système.

Après des années de prudence face à la réputation parfois difficile de sa communauté, Riot tente donc une évolution attendue de longue date. Le succès de cette fonction dépendra désormais autant de son utilité tactique que de la capacité du studio à contenir les débordements.