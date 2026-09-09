Google modifie son moteur de recherche en Europe et « dégrade l’expérience »

Google déploie de nouveaux changements dans ses résultats de recherche en Europe pour se conformer au Digital Markets Act (DMA) et à la Commission européenne. L’entreprise prévient que ces modifications pourraient rendre les résultats moins utiles pour les internautes et réduire la visibilité des entreprises européennes.

Du nouveau pour les résultats de recherche en Europe

La nouvelle présentation concerne notamment les recherches liées aux hôtels, aux vols, aux restaurants et à d’autres services pour lesquels Google propose ses propres résultats spécialisés. Le moteur de recherche va donner davantage de visibilité aux comparateurs et plateformes tierces comme Expedia ou Booking.com, au détriment des liens directs vers les entreprises concernées.

Google prévoit notamment d’afficher un service de recherche spécialisé en tête des résultats, suivi de deux autres services avec moins d’informations. Les carrousels consacrés aux hôtels, aux compagnies aériennes ou aux restaurants afficheront également moins de données, notamment les prix en temps réel. Google déterminera le classement de ces services avec son propre algorithme.

Ces changements font suite à une décision de la Commission européenne datant de juillet. Bruxelles a infligé une amende de 460 millions d’euros à Google pour avoir favorisé ses propres services dans son moteur de recherche, notamment dans les domaines du shopping, des hôtels, des transports et du sport. La Commission européenne estime que le DMA impose à Google de traiter les services concurrents de manière équitable et non discriminatoire.

Google redoute un impact sur les internautes et les entreprises

Google affirme que les nouvelles règles vont dégrader l’expérience de recherche pour les internautes européens. Nick Fox, vice-président de Google chargé de la connaissance et de l’information, estime auprès de Reuters qu’elles favorisent les intermédiaires en ligne au détriment des entreprises locales et suppriment certaines informations utiles auxquelles les internautes sont habitués. Ces changements concernent uniquement les utilisateurs de l’Union européenne.

L’entreprise affirme également que de précédentes modifications imposées par le DMA ont déjà entraîné une baisse de 30 % du trafic gratuit et direct vers les sites de réservation des entreprises européennes. Google s’attend à un nouvel impact avec la présentation désormais mise en place. Des tests menés auprès de millions d’utilisateurs européens ont également montré une forte insatisfaction, certains internautes devant reformuler leurs recherches pour obtenir le résultat recherché.

La Commission européenne poursuit parallèlement d’autres mesures destinées à réduire l’avantage structurel du moteur de recherche de Google. Elle a notamment imposé à Google de permettre à des moteurs de recherche tiers, y compris certains services d’intelligence artificielle dotés de fonctions de recherche, d’accéder à des données de recherche anonymisées dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Google doit donc adapter progressivement son moteur de recherche en Europe alors que le rapport de force avec la Commission européenne se durcit. En juillet, la Commission européenne lui a infligé au total 890 millions d’euros d’amendes au titre du DMA, dont 460 millions pour le moteur de recherche et 430 millions concernant les restrictions imposées aux développeurs sur le Google Play Store.