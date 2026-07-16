TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels L’Europe oblige Google à ouvrir Android et sa recherche aux rivaux pour l’IA
Logiciels

L’Europe oblige Google à ouvrir Android et sa recherche aux rivaux pour l’IA

4 min.
16 Juil. 2026 • 20:03
1

La Commission européenne a ordonné à Google d’ouvrir Android aux assistants d’intelligence artificielle concurrents tels que ChatGPT ou Claude, tout en imposant le partage des données de son moteur de recherche avec les moteurs de recherche et chatbots rivaux. Google dispose désormais d’un délai fixé à juillet 2027 pour Android et janvier 2027 pour le moteur de recherche, sous peine d’amendes pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, en lien avec le DMA européen.

Android Logo Icone

Sur Android, Gemini, l’IA de Google, bénéficie aujourd’hui d’un accès supérieur à celui de n’importe quel assistant tiers : l’application pré-installée peut interagir avec les autres applications, contrôler certaines fonctions du smartphone et écouter en arrière-plan la commande vocale « Hey Google ». Une implémentation tierce reste techniquement possible, mais elle demeure moins performante que celle de Gemini, faute d’un accès équivalent aux capacités du système d’exploitation.

En ce qui concerne le moteur de recherche, la Commission européenne exige que Google partage ses données avec les moteurs de recherche et chatbots concurrents, une mesure dont OpenAI et Microsoft comptent parmi les bénéficiaires potentiels les plus évidents.

Les critiques de Google après l’ouverture demandée

Google conteste frontalement cette décision. Dans sa réponse publique, l’entreprise affirme que « les décisions d’aujourd’hui risquent d’affaiblir des garde-fous vitaux de confidentialité et de sécurité pour des millions d’Européens », ajoutant avoir « proposé à plusieurs reprises des solutions pour protéger les utilisateurs tout en satisfaisant les objectifs du DMA ». Selon Google, ces décisions « ne tiennent pas compte de preuves substantielles de préjudice pour les utilisateurs ».

Google détaille point par point les risques qu’il associe à cette ouverture forcée. L’entreprise affirme que « les assistants IA accèdent déjà en toute sécurité aux capacités d’Android, les fabricants de téléphones jouant un rôle clé dans leur validation », avant de prévenir que « cette décision sur Android menace la sécurité des appareils en accordant à des applications externes des permissions sensibles et puissantes sans ces garde-fous ». Google cite à l’appui l’agence européenne de cybersécurité qui a averti que « les fondamentaux de sécurité comptent plus que jamais à l’ère de l’IA ». Concernant le moteur de recherche de Google, l’entreprise va plus loin : « les recherches privées des Européens seraient exposées à des entreprises inconnues, sans anonymisation adéquate des données et sans connaissance ni consentement des utilisateurs », ce qui « affaiblirait la vie privée des citoyens, mettrait en risque des secrets commerciaux et menacerait la sécurité nationale ».

Le DMA impose un accès comparable

Ces obligations découlent du Digital Markets Act (DMA) qui désigne Google comme un « gatekeeper » et lui impose d’offrir aux concurrents un accès comparable à ses systèmes et à ses données. La procédure engagée par la Commission européenne reste de nature réglementaire : elle vise à modifier durablement les pratiques de l’entreprise plutôt qu’à sanctionner un fait passé.

Google conclut sa réponse en plaidant pour « un processus flexible et fondé sur des preuves », jugé « critique pour tenir compte de ces préjudices significatifs et ajuster les mesures en conséquence », tout en affirmant vouloir continuer à défendre « une approche équilibrée qui protège la vie privée et la sécurité tout en soutenant les objectifs de marché ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Automatisation Taches Logiciels

Google Gemini peut désormais automatiser des tâches sur Android

WhatsApp Icone Logo Internet

L’Europe oblige WhatsApp à s’ouvrir aux chatbots IA concurrents

Logo Android Mobiles / Tablettes

L’Europe force Google à ouvrir Android pour l’IA et les données

Gemini Intelligence Logiciels

Google lance Gemini Intelligence, un agent IA pour contrôler votre smartphone Android

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Talk to Spotify Chatbot IA

Spotify ajoute un chatbot IA comme assistant musical

16 Juil. 2026 • 20:58
0 Internet

Spotify déploie « Talk to Spotify », un chatbot utilisant l’intelligence artificielle, d’abord réservé...

Jensen Huang Nvidia

Le PDG de Nvidia assure que la croissance de l’IA n’en est qu’à ses débuts

16 Juil. 2026 • 20:40
0 Logiciels

Jensen Huang a comparé à Tokyo la trajectoire de l’intelligence artificielle à celle de l’électricité,...

Georges Lucas

George Lucas, le créateur de Star Wars, voit l’IA comme l’avenir d’Hollywood

16 Juil. 2026 • 19:21
0 Logiciels

George Lucas n’a jamais considéré la technologie comme un simple outil secondaire du cinéma. Le créateur de Star Wars,...

OnePlus 15 Arriere Prise en Main 2

OnePlus confirme quitter l’Europe et les États-Unis

16 Juil. 2026 • 19:00
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a confirmé son retrait de l’Europe et des États-Uni, avant une sortie complète de l’Inde et des autres...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 16 juillet

16 Juil. 2026 • 18:50
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple est poursuivi pour la faille avec « Masquer mon adresse e-mail »

Apple est poursuivi pour la faille avec « Masquer mon adresse e-mail »

16 Jul. 2026 • 19:35

image de l'article Apple vend l’iPad mini 7 (A17 Pro) reconditionné sur son refurb

Apple vend l’iPad mini 7 (A17 Pro) reconditionné sur son refurb

16 Jul. 2026 • 18:30

image de l'article iPad mini OLED en octobre et nouveaux iPad, iPad Air et iPad Pro en 2027

iPad mini OLED en octobre et nouveaux iPad, iPad Air et iPad Pro en 2027

16 Jul. 2026 • 16:08

image de l'article iPhone pliable : Apple aurait lancé la production de son système de refroidissement à chambre à vapeur

iPhone pliable : Apple aurait lancé la production de son système de refroidissement à chambre à vapeur

16 Jul. 2026 • 15:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site