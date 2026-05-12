Google lance Gemini Intelligence, un agent IA pour contrôler votre smartphone Android

Google dévoile Gemini Intelligence sur Android pour automatiser des tâches, exploiter le contexte de l’écran et étendre l’intelligence artificielle à la navigation, à la saisie et même aux widgets. Le déploiement commencera cet été sur les Samsung Galaxy S26 et Google Pixel 10 avant d’atteindre plus largement les autres appareils Android plus tard dans l’année.

De nouveaux usages avec Gemini Intelligence

Avec Gemini Intelligence, Google ne se limite pas à ajouter un assistant de plus à Android. Le projet consiste à transformer le smartphone en appareil capable d’enchaîner des actions concrètes dans les applications, tout en laissant à l’utilisateur le déclenchement, le suivi et la validation finale.

Le premier élément concerne l’automatisation multi-étapes. Google explique avoir travaillé pendant des mois sur les Galaxy S26 et Pixel 10 pour fluidifier ce type d’usage dans les applications de livraison de repas et de VTC. À terme, Gemini devra pouvoir gérer des séquences plus larges, comme réserver une activité, retrouver une information dans Gmail puis préparer un achat correspondant.

L’autre levier clé est le contexte visuel. Gemini pourra partir de ce qui s’affiche à l’écran ou d’une photo pour agir directement, sans passer par un copier-coller entre applications. Une liste de courses affichée dans une note pourra ainsi servir à composer un panier de livraison, tandis qu’une brochure photographiée pourra devenir une requête exploitable pour trouver une offre comparable. Pendant l’exécution, Android affichera la progression via les notifications et l’action s’arrêtera une fois la tâche terminée, avant la confirmation finale par l’utilisateur.

Chrome et la saisie automatique s’améliorent

À partir de la fin juin, Gemini dans Chrome doit ajouter une couche d’assistance plus active sur le Web. Google promet des fonctions de recherche, de résumé et de comparaison de contenus, mais aussi une navigation automatique capable de prendre en charge des tâches ordinaires comme un rendez-vous ou une réservation de parking.

La saisie automatique avec Google change aussi de dimension. En s’appuyant sur Personal Intelligence de Gemini, Android remplira davantage de champs de texte dans les applications, y compris dans Chrome et pourra utiliser des informations pertinentes issues d’applications connectées pour compléter des formulaires complexes sur smartphone.

Google insiste toutefois sur le cadre de contrôle. La connexion entre Gemini et la saisie automatique repose sur un système où l’utilisateur choisit s’il active cette fonction, à quel moment, et peut la désactiver dans les paramètres.

Rambler pour la voix et de la création de widget

Google ajoute également Rambler à Gemini Intelligence, une fonction pensée pour corriger un défaut classique de la dictée vocale : nous parlons rarement comme nous écrivons. Au lieu d’exiger une formulation propre dès le départ, Rambler capte une parole plus naturelle, en retire les éléments essentiels et les reformule sous la forme d’un texte plus concis. Fini les blancs avec des « euh », des « ah » ou des tics de langage.

Plusieurs garde-fous accompagnent cette fonction. Rambler signale clairement quand il est actif, et l’audio sert uniquement à la transcription en temps réel, sans stockage ni enregistrement. Google met aussi en avant un usage multilingue avec la possibilité de passer d’une langue à l’autre (français à l’anglais par exemple) dans un même message tout en conservant le sens et les nuances.

Gemini Intelligence déborde enfin sur l’interface elle-même avec la fonction « Créer mon widget ». L’outil permet de générer des widgets en langage naturel pour afficher des informations ciblées sur l’écran d’accueil, qu’il s’agisse de suggestions hebdomadaires de recettes riches en protéines ou d’un module météo centré sur le vent et la pluie. Google présente cette approche comme une première étape vers des interfaces génératives sur les appareils Android comme sur montre sous Wear OS.

Gemini Intelligence arrivera d’abord sur les derniers Samsung Galaxy et Google Pixel cet été, puis s’étendra plus tard dans l’année aux autres appareils Android, y compris montre, voiture, lunettes et ordinateurs portables. Il faudra peut-être attendre Android 17 pour certains appareils.