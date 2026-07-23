Google condamné à 890 millions d’euros d’amende par l’Europe pour violation du DMA

La Commission européenne inflige à Google sa première sanction au titre du Digital Markets Act 5DMA). Le groupe devra verser 890 millions d’euros pour avoir favorisé ses propres services dans son moteur de recherche et limité la capacité des développeurs à proposer des offres moins chères en dehors du Play Store.

Google Search accusé de privilégier ses propres services

La première décision de la Commission représente 460 millions d’euros. Bruxelles estime que Google accorde une visibilité supérieure à ses modules consacrés aux achats, hôtels, transports ou résultats sportifs. Ceux-ci apparaissent notamment en tête de page, avec des visuels et des filtres auxquels les services concurrents n’accèdent pas dans des conditions équivalentes.

Cette sanction prolonge une procédure ouverte contre Google Search et le Play Store. L’entreprise avait ensuite testé une refonte de ses résultats européens afin d’accorder davantage de place aux comparateurs tiers, sans convaincre totalement le régulateur.

Le Play Store sanctionné pour ses restrictions

Les 430 millions d’euros restants concernent les règles dites d’anti-steering. La Commission reproche à Google d’empêcher les éditeurs d’informer librement les utilisateurs de promotions ou d’abonnements disponibles sur un site web ou une boutique concurrente. Les frais appliqués à ces transactions et leur durée dépasseraient également ce que le DMA autorise.

« Les meilleurs produits doivent réussir parce qu’ils sont meilleurs, pas parce qu’ils appartiennent à l’entreprise qui contrôle le moteur de recherche », affirme Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne.

Google dispose de 60 jours pour mettre fin aux infractions. Le groupe a commencé à modifier Search et les conditions du Play Store, mais dénonce une dégradation de ses services en Europe. Après l’amende de 500 millions d’euros infligée à Apple pour des restrictions comparables, Bruxelles confirme que le DMA entre dans une phase d’application nettement plus offensive.