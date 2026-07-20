TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet DSA : AliExpress condamné à une amende de 550 millions d’euros par l’Europe
Internet

DSA : AliExpress condamné à une amende de 550 millions d’euros par l’Europe

2 min.
20 Juil. 2026 • 16:44
0

La Commission européenne frappe fort contre AliExpress. Bruxelles a infligé une amende de 550 millions d’euros à la plateforme de commerce en ligne pour plusieurs manquements au Digital Services Act (DSA). Il s’agit de la sanction la plus élevée prononcée à ce jour dans le cadre de cette réglementation destinée à responsabiliser les grands services numériques.

Des produits dangereux et contrefaits insuffisamment contrôlés

L’enquête européenne conclut qu’AliExpress n’a pas correctement évalué ni limité les risques liés à la diffusion de marchandises illégales. Des vêtements contrefaits, des jouets jugés dangereux et des cosmétiques non conformes auraient notamment continué d’être proposés malgré leur signalement.

Aliexpress

Bruxelles estime que la plateforme n’a pas mobilisé suffisamment de moyens humains et techniques pour surveiller ses vendeurs, identifier les annonces problématiques et retirer rapidement les produits concernés. Cette décision prolonge une procédure engagée en 2024 et s’inscrit dans une offensive plus large contre les places de marché chinoises. L’Europe avait déjà infligé une amende de 200 millions d’euros à Temu pour des infractions comparables.

Quels changements pour les utilisateurs d’AliExpress ?

AliExpress devra désormais renforcer la vérification des vendeurs, améliorer ses outils de détection et accélérer la suppression des offres illicites. Les consommateurs européens pourraient donc constater des contrôles plus stricts, davantage d’annonces retirées et une traçabilité accrue des commerçants.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, estime que « la diffusion de vêtements contrefaits, de jouets dangereux et de cosmétiques nocifs n’est pas une conséquence inévitable du commerce en ligne ». Cette dernière ajoute que « la taille n’est pas une excuse » pour négliger la sécurité des acheteurs.

Cette sanction confirme le durcissement de Bruxelles face aux grandes plateformes, alors que Shein est également soumis aux obligations renforcées du DSA. Pour AliExpress, l’enjeu dépasse désormais l’amende : la plateforme devra démontrer que son modèle peut rester compétitif tout en respectant les standards européens de sécurité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Temu Logo Internet

Temu : une amende de 200 millions d’euros en Europe pour des produits illégaux

Google Logo Internet

L’Europe prépare une amende record visant Google et le DMA

X Twitter Logo Icone Internet

L’Europe accepte les mesures correctives de X/Twitter après son amende

Commission Europeenne Internet

X suspend le compte publicitaire de la Commission européenne en représailles d’une amende record

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 20 juillet

20 Juil. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

France Travail Logo

France Travail teste une IA qui traque les chômeurs et vérifie s’ils cherchent un emploi

20 Juil. 2026 • 17:50
1 Internet

France Travail expérimente un outil d’intelligence artificielle qui doit automatiser le choix des dossiers à vérifier, une...

augmentation tarif electrecite

Prix de l’électricité : le tarif réglementé augmentera de 2,5 % au 1er août 2026

20 Juil. 2026 • 16:51
1 Energie

Le répit aura été de courte durée pour les consommateurs français. À compter du 1er août 2026, les tarifs...

Avengers Doomsday

Avengers Doomsday : première bande-annonce pour le prochain Marvel

20 Juil. 2026 • 15:32
0 Geekeries

Marvel Studios passe à la vitesse supérieure. La première véritable bande-annonce d’Avengers: Doomsday vient...

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Recadre

Le film Call of Duty dévoile quel sera son univers

20 Juil. 2026 • 14:10
0 Geekeries

Paramount Pictures et Activision ont confirmé que le film Call of Duty en préparation s’inscrira dans l’univers Modern Warfare...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’app Apple Sports se met à jour avec de nouveaux championnats de football

L’app Apple Sports se met à jour avec de nouveaux championnats de football

20 Jul. 2026 • 16:23

image de l'article macOS 27 cache un menu pour Siri AI en sélectionnant du texte

macOS 27 cache un menu pour Siri AI en sélectionnant du texte

20 Jul. 2026 • 16:11

image de l'article Les faux livres générés par IA inondent Apple Books et Amazon

Les faux livres générés par IA inondent Apple Books et Amazon

20 Jul. 2026 • 15:11

image de l'article TSMC : le géant taïwanais s’est replacé dans la course à l’IA… en partie grâce à Apple

TSMC : le géant taïwanais s’est replacé dans la course à l’IA… en partie grâce à Apple

20 Jul. 2026 • 13:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site