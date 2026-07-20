DSA : AliExpress condamné à une amende de 550 millions d’euros par l’Europe

La Commission européenne frappe fort contre AliExpress. Bruxelles a infligé une amende de 550 millions d’euros à la plateforme de commerce en ligne pour plusieurs manquements au Digital Services Act (DSA). Il s’agit de la sanction la plus élevée prononcée à ce jour dans le cadre de cette réglementation destinée à responsabiliser les grands services numériques.

Des produits dangereux et contrefaits insuffisamment contrôlés

L’enquête européenne conclut qu’AliExpress n’a pas correctement évalué ni limité les risques liés à la diffusion de marchandises illégales. Des vêtements contrefaits, des jouets jugés dangereux et des cosmétiques non conformes auraient notamment continué d’être proposés malgré leur signalement.

Bruxelles estime que la plateforme n’a pas mobilisé suffisamment de moyens humains et techniques pour surveiller ses vendeurs, identifier les annonces problématiques et retirer rapidement les produits concernés. Cette décision prolonge une procédure engagée en 2024 et s’inscrit dans une offensive plus large contre les places de marché chinoises. L’Europe avait déjà infligé une amende de 200 millions d’euros à Temu pour des infractions comparables.

Quels changements pour les utilisateurs d’AliExpress ?

AliExpress devra désormais renforcer la vérification des vendeurs, améliorer ses outils de détection et accélérer la suppression des offres illicites. Les consommateurs européens pourraient donc constater des contrôles plus stricts, davantage d’annonces retirées et une traçabilité accrue des commerçants.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, estime que « la diffusion de vêtements contrefaits, de jouets dangereux et de cosmétiques nocifs n’est pas une conséquence inévitable du commerce en ligne ». Cette dernière ajoute que « la taille n’est pas une excuse » pour négliger la sécurité des acheteurs.

Cette sanction confirme le durcissement de Bruxelles face aux grandes plateformes, alors que Shein est également soumis aux obligations renforcées du DSA. Pour AliExpress, l’enjeu dépasse désormais l’amende : la plateforme devra démontrer que son modèle peut rester compétitif tout en respectant les standards européens de sécurité.