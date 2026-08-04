Disney+ : le retour de la 4K est limitée à cause du changement de codec

Disney+ a changé de codec pour les films et séries en Europe : on passe du HEVC (H.265) au VP9. Cela s’explique par un conflit autour des brevets, au point que Disney a déjà perdu des batailles devant la justice. Mais le passage au VP9 limite la disponibilité réelle pour plusieurs utilisateurs.

Petit rappel des faits. Disney+ a connu plusieurs perturbations en France et dans le reste de l’Europe concernant l’accès à la 4K, au HDR et au Dolby Vision. C’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et le studio de Mickey. Cela concerne l’usage du codec HEVC (H.265). Il se trouve que Disney n’est pas en règle, d’où l’attaque judiciaire.

Disney+ a déjà retiré le HDR et le Dolby Vision en Europe. Puis le groupe a retiré complètement le support de la 4K sur son abonnement Premium à 15,99 €/mois. Les abonnés ont donc dû se contenter du 1080p, sans pour autant que le prix de l’abonnement ne baisse.

Disney+ passe au codec VP9 pour les contenus 4K

Hier, Disney+ a indiqué : « À la suite d’une récente décision de justice, nous avons mis en œuvre une technologie alternative qui nous permet de rétablir progressivement l’accès à la 4K UHD sur Disney+ en France ». Le groupe avait précisé tout mettre en œuvre pour « élargir rapidement la compatibilité des appareils et rétablir, dès que possible, l’accès à la 4K UHD ainsi qu’au format HDR ».

Il n’y avait pas d’informations techniques au départ, mais nous savons maintenant que Disney+ utilise le codec VP9 pour les contenus 4K en Europe, au lieu du HEVC (H.265). VP9 est un codec vidéo ouvert et sans redevance développé par Google. Le problème ici est la compatibilité.

En effet, de nombreux appareils savent lire le codec HEVC (H.265), mais pas le VP9. Par conséquent, les utilisateurs qui sont dans cette situation ne peuvent toujours pas profiter des films et séries en 4K sur Disney+ : ils restent en 1080p sur Disney+. Les appareils incompatibles avec le VP9 sont notamment l’Apple TV 4K, les téléviseurs Samsung, la Nvidia Shield TV, les PlayStation/Xbox et plus encore. A l’inverse, cela fonctionne sur les téléviseurs sous Google TV/Android TV (Sony, Philips et d’autres), Fire TV et les TV de LG datant au moins de 2020.

Une autre possibilité pour Disney+ aurait été d’utiliser le codec AV1. Mais son support est encore plus limité que le VP9.

Au passage, il est bon de rappeler que le service de streaming ne propose toujours pas le retour du HDR ni du Dolby Vision en Europe. Les contenus 4K sont en SDR.