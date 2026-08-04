TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Disney+ : le retour de la 4K est limitée à cause du changement de codec
Internet

Disney+ : le retour de la 4K est limitée à cause du changement de codec

3 min.
4 Août. 2026 • 15:32
0

Disney+ a changé de codec pour les films et séries en Europe : on passe du HEVC (H.265) au VP9. Cela s’explique par un conflit autour des brevets, au point que Disney a déjà perdu des batailles devant la justice. Mais le passage au VP9 limite la disponibilité réelle pour plusieurs utilisateurs.

Disney Plus Logo

Petit rappel des faits. Disney+ a connu plusieurs perturbations en France et dans le reste de l’Europe concernant l’accès à la 4K, au HDR et au Dolby Vision. C’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et le studio de Mickey. Cela concerne l’usage du codec HEVC (H.265). Il se trouve que Disney n’est pas en règle, d’où l’attaque judiciaire.

Disney+ a déjà retiré le HDR et le Dolby Vision en Europe. Puis le groupe a retiré complètement le support de la 4K sur son abonnement Premium à 15,99 €/mois. Les abonnés ont donc dû se contenter du 1080p, sans pour autant que le prix de l’abonnement ne baisse.

Disney+ passe au codec VP9 pour les contenus 4K

Hier, Disney+ a indiqué : « À la suite d’une récente décision de justice, nous avons mis en œuvre une technologie alternative qui nous permet de rétablir progressivement l’accès à la 4K UHD sur Disney+ en France ». Le groupe avait précisé tout mettre en œuvre pour « élargir rapidement la compatibilité des appareils et rétablir, dès que possible, l’accès à la 4K UHD ainsi qu’au format HDR ».

Il n’y avait pas d’informations techniques au départ, mais nous savons maintenant que Disney+ utilise le codec VP9 pour les contenus 4K en Europe, au lieu du HEVC (H.265). VP9 est un codec vidéo ouvert et sans redevance développé par Google. Le problème ici est la compatibilité.

En effet, de nombreux appareils savent lire le codec HEVC (H.265), mais pas le VP9. Par conséquent, les utilisateurs qui sont dans cette situation ne peuvent toujours pas profiter des films et séries en 4K sur Disney+ : ils restent en 1080p sur Disney+. Les appareils incompatibles avec le VP9 sont notamment l’Apple TV 4K, les téléviseurs Samsung, la Nvidia Shield TV, les PlayStation/Xbox et plus encore. A l’inverse, cela fonctionne sur les téléviseurs sous Google TV/Android TV (Sony, Philips et d’autres), Fire TV et les TV de LG datant au moins de 2020.

Une autre possibilité pour Disney+ aurait été d’utiliser le codec AV1. Mais son support est encore plus limité que le VP9.

Au passage, il est bon de rappeler que le service de streaming ne propose toujours pas le retour du HDR ni du Dolby Vision en Europe. Les contenus 4K sont en SDR.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Disney Plus Logo Marvel Internet

Disney+ rétablit l’accès à la 4K en France

Disney Plus Logo Internet

Disney+ supprime la 4K en France, après le HDR et Dolby Vision

Disney Plus Logo Marvel Internet

Disney+ retire une nouvelle fois le Dolby Vision et la 3D

Disney Plus Logo Internet

Disney+ rétablit le Dolby Vision, après avoir remis le HDR

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Logo Icone

L’Europe en contact avec OpenAI et Anthropic après les piratages par leurs IA

4 Août. 2026 • 14:10
0 Internet

Anthropic a récemment révélé que ses modèles d’intelligence artificielle Claude avaient été...

Atari logo 1

Résultats : Atari retrouve (enfin) la rentabilité et renforce sa stratégie autour du rétrogaming

4 Août. 2026 • 13:00
0 Business

Atari commence à récolter les fruits de son recentrage sur le jeu vidéo classique. Pour son exercice fiscal clos le 31 mars 2026,...

Walden Robot

Walden Robotics et Toyota misent sur des robots humanoïdes à roues destiné aux usines

4 Août. 2026 • 11:45
0 Science

Walden Robotics veut ramener la robotique humanoïde sur un terrain très concret : celui des usines et des entrepôts. Issue du Toyota...

Warhammer 40,000 – Space Marine 2

Warhammer 40,000 : Amazon prépare une série animée avec Henry Cavill

4 Août. 2026 • 10:25
0 Geekeries

L’univers de Warhammer 40,000 va encore s’étendre sur Prime Video. Amazon MGM Studios développe une nouvelle série...

God of War Ragnarok

God of War : Dave Bautista en négociations pour incarner Kratos dans la série

4 Août. 2026 • 9:13
1 Geekeries

Ryan Hurst était à l’origine Kratos dans la série God of War, mais l’acteur s’est blessé au biceps et Amazon...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone : Apple dépasse pour la première fois les 10 milliards de dollars de ventes annuelles en Inde

iPhone : Apple dépasse pour la première fois les 10 milliards de dollars de ventes annuelles en Inde

4 Aug. 2026 • 15:25

image de l'article iPhone « des vingt ans » : Apple testerait des écrans de 6,4 et 7 pouces sans bordures

iPhone « des vingt ans » : Apple testerait des écrans de 6,4 et 7 pouces sans bordures

4 Aug. 2026 • 14:10

image de l'article Google Health synchronise maintenant ses données avec Apple Santé

Google Health synchronise maintenant ses données avec Apple Santé

4 Aug. 2026 • 12:55

image de l'article Apple organise un concours de sosies de Ted Lasso dans son Apple Store de New York

Apple organise un concours de sosies de Ted Lasso dans son Apple Store de New York

4 Aug. 2026 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site