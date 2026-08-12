Bluesky perd plus de la moitié de sa base d’utilisateurs actifs malgré 46 millions d’inscrits

La croissance spectaculaire de Bluesky observée fin 2024 n’aura pas totalement résisté au temps. Si l’on en croit les données de Similarweb, l’application mobile du réseau social comptait 10,4 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde en juin 2026, soit une baisse de 27,2 % sur un an. En juillet, l’audience quotidienne a également reculé de 25,6 %, à environ 3 millions d’utilisateurs.

Bluesky a perdu plus de la moitié de son pic d’audience

Le décrochage apparaît encore plus net sur une période longue. Au quatrième trimestre 2024, Bluesky affichait en moyenne 22,1 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur mobile. Ce chiffre est tombé à 10,7 millions au deuxième trimestre 2026, soit une chute d’environ 52 %. Le service continue pourtant d’accumuler les inscriptions et approche désormais les 46 millions de comptes.

Les utilisateurs restants demeurent relativement engagés : environ 29 % des membres actifs mensuellement se connectaient chaque jour en juin, un taux comparable à celui de Threads.

Le réseau social mise désormais sur un écosystème plus large

Sous la direction de Toni Schneider, Bluesky ne mise plus uniquement sur son application. L’entreprise veut faire de son AT Protocol une infrastructure destinée à accueillir différents réseaux sociaux, services et communautés. Elle développe parallèlement de nouvelles fonctions, dont l’assistant IA Attie et des outils favorisant les espaces privés.

La concurrence continue toutefois d’accélérer : Threads atteignait 147 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur mobile en juillet, en progression de 21,3 % sur un an. Bluesky doit donc désormais démontrer que son modèle décentralisé peut transformer un vaste réservoir d’inscrits en une communauté d’utilisateurs vraiment actifs sur la plateforme…