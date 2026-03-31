Bluesky lance Attie, son assistant IA… et déclenche la fronde des utilisateurs

Bluesky pensait sans doute ouvrir un nouveau chapitre dans la personnalisation des réseaux sociaux : avec Attie, un assistant dopé à l’intelligence artificielle conçu pour aider les utilisateurs à créer leurs propres algorithmes et flux sur l’écosystème AT Protocol, la plateforme voulait promouvoir sa vision d’un web social plus modulable et moins dépendant d’un fil unique imposé « d’en haut ». Mais voilà qu’à peine présenté, l’outil a provoqué un rejet massif d’une partie des utilisateurs de la plateforme.

Attie devait incarner une IA au service des utilisateurs

Dévoilé à l’occasion de la conférence ATmosphere, Attie a été présenté comme un moyen de simplifier la création de flux personnalisés. L’idée est de permettre à chacun de décrire en langage naturel le type de contenus qu’il souhaite voir remonter, puis de laisser l’assistant configurer un fil sur mesure au sein de l’univers AT Protocol. Sur le papier, le concept s’inscrit parfaitement dans la promesse historique de Bluesky, qui est de redonner du pouvoir aux utilisateurs sur la manière dont ils découvrent et organisent l’information.

Dans cette logique, l’IA n’est pas censée produire du contenu ou envahir l’expérience sociale, mais plutôt servir d’interface pour construire de meilleurs outils de tri et de curation. C’est précisément ce point que la direction de Bluesky cherche à mettre en avant : une intelligence artificielle censée aider avant tout les personnes, et non les plateformes.

Une réaction hostile qui dépasse largement le cas d’un simple produit

Le problème, c’est que la base d’utilisateurs de Bluesky n’a pas accueilli Attie comme un outil neutre. Bien au contraire. En très peu de temps, le compte lié à cet assistant est devenu l’un des plus bloqués du réseau, dépassant même plusieurs comptes institutionnels ou politiques particulièrement polarisants.

Pourquoi l’arrivée d’Attie crispe autant

Pour de nombreux utilisateurs, Bluesky représentait jusqu’ici un refuge face à un internet saturé de chatbots, de contenus synthétiques et de fonctions IA imposées partout sans réel consentement. Dans ce contexte, voir la plateforme embrasser à son tour cette tendance a été perçu comme une forme de capitulation sur ces objectifs déclarés. Cette fronde ne vise donc pas uniquement les fonctions d’Attie, mais ce qu’incarne l’assistant, soit l’idée que l’IA finirait inévitablement par s’installer dans chaque recoin du web social.

D’autres critiques pointent aussi un problème de priorités. Une partie de la communauté estime en effet que Bluesky devrait d’abord renforcer certaines fonctions de base encore attendues, plutôt que de consacrer son énergie à des outils expérimentaux autour de l’intelligence artificielle.

Un test grandeur nature pour la stratégie de Bluesky

Ce lancement place Bluesky dans une position délicate. La plateforme veut défendre une approche plus ouverte, plus décentralisée et théoriquement plus respectueuse de l’autonomie des utilisateurs, et pourtant, l’introduction d’Attie montre que même une IA pensée comme un outil de personnalisation peut être reçue comme une intrusion idéologique. Force est de constater que sur les réseaux sociaux, la perception compte parfois autant que la fonction elle-même.

En filigrane, l’affaire révèle un débat beaucoup plus large sur l’avenir du web social. Les utilisateurs veulent-ils réellement plus d’IA dans leurs expériences numériques, même lorsqu’elle est présentée comme facultative et utile ? La suite dépendra moins de la technologie elle-même que de la capacité de Bluesky à convaincre que cette IA peut enrichir l’expérience sans trahir l’esprit d’origine qui a attiré sa communauté.