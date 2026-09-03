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Une tempête solaire a provoqué de grosses erreurs GPS et mis en difficulté des voitures autonomes

2 min.
3 Sep. 2026 • 16:40
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Une puissante tempête géomagnétique survenue au mois de novembre 2025 a perturbé les signaux GPS à un niveau suffisamment important pour mettre en difficulté les véhicules autonomes et les équipements agricoles de précision. Une étude publiée dans Geophysical Research Letters révèle des erreurs de positionnement dépassant ponctuellement 10 mètres aux États-Unis.

Le GPS perturbé pendant plusieurs heures

La tempête, déclenchée le 11 novembre 2025, a atteint une intensité maximale Kp 9. Les particules énergétiques émises par le Soleil ont fortement perturbé l’ionosphère, cette couche de l’atmosphère traversée par les signaux des systèmes GNSS. Les chercheurs ont observé des fluctuations radio presque d’un bout à l’autre du territoire américain et jusqu’en Floride.

Tempête solaire

Ces irrégularités ont entraîné des erreurs GPS dépassant 10 mètres dans certaines régions ! Les scientifiques soulignent que des décalages horizontaux de seulement un ou deux mètres peuvent déjà devenir critiques pour l’agriculture automatisée ou les véhicules autonomes.

Les tempêtes solaires menacent directement nos technologies

L’épisode rappelle la tempête géomagnétique majeure de mai 2024, qui avait également perturbé plusieurs infrastructures. Les phénomènes solaires peuvent affecter le GPS, les communications radio, les réseaux électriques et même les satellites : Starlink avait perdu 40 satellites en 2022 après une tempête géomagnétique.

Mieux prévoir les colères du Soleil devient crucial

Les agences spatiales développent donc de nouveaux systèmes d’alerte. La mission PUNCH de la NASA améliore déjà fortement les prévisions, tandis que l’ESA prépare le satellite Vigil.

À mesure que les transports, l’agriculture et plus globalement les infrastructures deviennent dépendants d’un positionnement satellitaire extrêmement précis, la météo spatiale prend un aspect de plus en plus vital pour toute une chaine d’activités humaines. Il serait sans doute temps de classer l’éruption solaire dans la, liste des risques technologiques et économiques majeurs.

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