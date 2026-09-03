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Parc Dragon Ball en France : Toei Animation dément avoir autorisé le projet !

2 min.
3 Sep. 2026 • 15:50
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Le projet de parc d’attractions Dragon Ball près de Paris vient de subir un sérieux coup d’arrêt. Alors qu’un vaste complexe de loisirs porté par le groupe saoudien Qiddiya est envisagé sur l’ancien site de Mirapolis, à Courdimanche dans le Val-d’Oise, Toei Animation affirme n’avoir jamais autorisé l’utilisation de la célèbre licence japonaise en France.

Toei Animation dit avoir découvert le projet dans la presse

Dans un communiqué officiel, le studio indique que « Toei Animation et les différentes sociétés détentrices des droits concernés n’ont accordé aucune licence pour ce projet » et ajoute ne connaître « aucun fait » confirmant la construction d’un parc Dragon Ball en France.

Toei Dragon Ball

Cette clarification intervient après l’annonce d’un projet de loisirs évalué à environ 6 milliards d’euros et comprenant plusieurs parcs à thème. La présence de Dragon Ball avait rapidement été présentée comme l’un des principaux arguments du futur complexe.

Les images diffusées viennent du parc saoudien

Toei précise également que les concept-arts largement relayés pour illustrer le projet français concernent en réalité le véritable parc Dragon Ball de Qiddiya City, en Arabie saoudite. Celui-ci avait été officiellement annoncé en mars 2024 dans le cadre d’un partenariat entre Toei et Qiddiya.

Le studio japonais reste un acteur incontournable de la franchise créée par Akira Toriyama. Il poursuit notamment son exploitation de la licence après Dragon Ball Daima et cherche parallèlement à moderniser ses méthodes de production grâce à l’IA.

Le projet français n’est pas forcément enterré

Le démenti ne signifie pas nécessairement qu’un accord futur soit impossible, sachant que Qiddiya entretient déjà une relation commerciale avec Toei Animation en Arabie saoudite. Mais en l’état, aucun parc Dragon Ball français n’a obtenu d’accord de licence officiel. Avant de voir Son Goku débarquer près de Paris, il faudra donc d’abord que les différents détenteurs des droits donnent réellement leur feu vert.

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