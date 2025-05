Toei Animation (Dragon Ball) va utiliser l’IA dans ses productions

Toei Animation, le célèbre studio à l’origine de succès animés comme Dragon Ball, One Piece et Sailor Moon, a dévoilé son intention d’intégrer l’intelligence artificielle dans sa chaîne de production. Dans son dernier rapport financier, Toei annonce un investissement dans Preferred Networks, une entreprise japonaise spécialisée dans les technologies avancées d’IA. Ce partenariat a pour objectif d’améliorer via l’IA à la fois la qualité et l’efficacité de la production animée, notamment pour le storyboard, la spécification des couleurs, la création de décors et la correction des intervalles d’animation. À ce jour, ces efforts conjoints semblent se porter sur des projets futurs, mais l’on ne sait toujours pas si l’IA est déjà utilisée dans des productions en cours comme One Piece ou Digimon BeatBreak.

C’est peu dire que cette annonce fera parler : l’IA est actuellement au cœur d’un débat (parfois houleux) autour de son usage dans l’industrie du divertissement. Si les plus optimistes voient dans l’IA un moyen d’automatiser les tâches répétitives, d’autres—en particulier dans le doublage et les arts visuels—considèrent cette technologie comme une menace pour l’emploi et l’intégrité artistique, sans même parler des risques de plagiat numérique.