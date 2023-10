Dragon Ball Daima : Toriyama aux commandes d’une nouvelle série de la célèbre franchise

Akira Toriyama, le célèbre créateur du non moins célèbre Dragon Ball Z, est de retour pour sa prochaine série animée, Dragon Ball Daima. Annoncée au New York Comic Con par Toei Animation, la série est actuellement en cours de production et promet une histoire unique : les personnages classiques de Dragon Ball Z comme Goku, Vegeta et Bulma seront ici des enfants, rappelant la transformation de Goku dans Dragon Ball GT.

Lors d’une table ronde au Comic Con, le producteur exécutif Akio Iyoku a révélé que Toriyama était profondément impliqué dans la série et avait conçu les scénarios complets de certains épisodes. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue sont encore minces, Toei Animation a diffusé un premier teaser/trailer une bande-annonce qui fait allusion à un « méta-récit », avec un méchant qui semble au courant de la longue histoire de Goku.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment les personnages deviennent ici des enfants, le trailer dévoile une qualité d’animation de très bon niveau. L’implication accrue de Toriyama dans le projet suggère en tout cas que ce Dragon Ball Daima pourrait être plus convaincant que Dragon Ball GT. La série sera diffusée dans le courant de l’automne 2024.