Polymarket bénéficie d’une levée de fonds d’un milliard de dollars … grâce à Donald Trump Jr.

Polymarket continue d’attirer des capitaux considérables malgré les controverses réglementaires entourant les marchés prédictifs. Selon le Wall Street Journal, 1789 Capital, fonds d’investissement dont Donald Trump Jr. est partenaire, injecte environ 300 millions de dollars dans la plateforme dans le cadre d’un tour de table atteignant près d’un milliard de dollars.

1789 Capital renforce fortement son investissement dans Polymarket

Ce nouvel apport intervient après un précédent investissement d’environ 200 millions de dollars réalisé par 1789 Capital. Le fonds devient ainsi l’un des soutiens financiers majeurs de Polymarket, service permettant de miser sur l’issue d’événements politiques, économiques, sportifs ou technologiques.

L’intérêt pour ce secteur ne cesse de progresser. Meta travaillerait notamment sur Arena, sa propre plateforme de marchés prédictifs, signe que le modèle commence à attirer de grands acteurs technologiques.

Une croissance accompagnée de fortes tensions réglementaires

Polymarket évolue néanmoins dans un environnement juridique particulièrement complexe. Une vingtaine d’États américains sont engagés dans des procédures concernant les marchés prédictifs et leur utilisation pour les paris sportifs. L’administration Trump défend de son côté une supervision fédérale par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), tandis que 44 procureurs généraux d’États contestent cette compétence.

Donald Trump Jr. a récemment estimé que le secteur bénéficiait déjà d’une « supervision solide » et devait être encadré par les autorités fédérales plutôt que par les États.

Polymarket reste sous surveillance

La plateforme fait également face à des difficultés hors des États-Unis. En France, l’accès à Polymarket a été bloqué par l’Autorité nationale des jeux, une décision que l’entreprise a depuis contestée devant la justice. Polymarket a par ailleurs été accusé d’avoir financé des vidéos promotionnelles trompeuses sur TikTok. Malgré ces controverses, ce financement massif montre que les investisseurs continuent de miser fortement sur l’essor des marchés prédictifs.