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Meta préparerait Arena, une application de marchés prédictifs pour rivaliser avec Kalshi et Polymarket

3 min.
24 Juin. 2026 • 10:50
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Meta envisagerait de se lancer à son tour sur le marché en pleine expansion des prédictions sur l’actualité, le sport et l’économie. Selon plusieurs informations de presse américaines, le groupe de Mark Zuckerberg développe une application mobile distincte, connue en interne sous le nom d’Arena, inspirée du fonctionnement de plateformes comme Kalshi et Polymarket.

Une application indépendante des réseaux sociaux de Meta

Le projet serait confié à une petite équipe et fonctionnerait séparément de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Les utilisateurs pourraient anticiper l’issue d’événements très variés, puis obtenir des points selon la pertinence de leurs prévisions.

Meta Logo

À son lancement, Arena ne proposerait pas de mises en argent réel. Meta miserait d’abord sur un système de récompenses proche de celui d’un jeu vidéo, afin de stimuler l’engagement sans s’exposer immédiatement aux contraintes réglementaires qui entourent les paris et les contrats financiers sur événements.

Les marchés prédictifs attirent les géants du numérique

Popularisées auprès du grand public pendant l’élection présidentielle américaine de 2024, les plateformes de prédiction permettent aux internautes d’acheter des contrats liés à un résultat futur. Leur prix est souvent interprété comme une estimation collective de la probabilité d’un événement.

Kalshi et Polymarket ont connu une croissance rapide, portée par la politique, les compétitions sportives, la finance ou les tendances culturelles. Mais le secteur attire aussi l’attention des régulateurs, qui s’inquiètent des risques de manipulation, de dépendance et d’utilisation d’informations non publiques.

Meta n’a pas officiellement annoncé Arena, et le projet pourrait encore être abandonné avant sa commercialisation. L’idée d’intégrer un jour des transactions en argent réel ne serait toutefois pas écartée.

Pour Meta, une telle application constituerait un nouveau terrain d’expérimentation à l’heure où l’entreprise cherche à multiplier les services autonomes autour de l’IA, du divertissement et de l’engagement communautaire. Reste à savoir si ce futur marché de prédictions parviendra à s’imposer sans transformer les réseaux sociaux du groupe en nouvelle porte d’entrée vers le pari en ligne.

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