Roland FP-40 : le piano numérique adopte le Wi-Fi et un coach connecté pour apprendre à jouer

Roland fait évoluer le piano numérique connecté avec le FP-40, un nouveau modèle qui se distingue par l’intégration directe du Wi-Fi. Une caractéristique encore rare sur ce type d’instrument, généralement limité au Bluetooth, et qui doit notamment faciliter l’apprentissage avec la nouvelle application Piano Sphere.
Développée avec Skoove, déjà disponible sur iPhone et iPad pour apprendre le piano, Piano Sphere propose des cours progressifs, des morceaux populaires et des retours en temps réel sur la manière de jouer. Le logiciel peut également conserver l’historique des sessions afin de suivre les progrès réalisés.
Le FP-40 est capable de signaler directement et de façon autonome qu’une aide est disponible dès lors qu’il détecte une difficulté. L’application se pilote depuis un smartphone ou une tablette, tandis que le Wi-Fi doit réduire les délais de communication par rapport à certaines connexions Bluetooth.
L’autre intérêt de cette connexion permanente réside dans les mises à jour. Roland pourra actualiser automatiquement le logiciel du piano et ajouter de nouvelles fonctions, services ou intégrations. Le constructeur utilisait déjà les appareils mobiles pour enrichir ses instruments avec des applications comme Piano Designer, mais le FP-40 pousse un cran plus loin cette logique.
Côté clavier, Roland dispose d’un clavier 88 touches PHA-4 avec mécanique à marteaux entièrement lestée et triple capteur. Le moteur Piano Reality Sound Engine vise à restituer les nuances et résonances d’un piano acoustique, tandis qu’un nouveau système de haut-parleurs renforce les graves… entre autres. Le Bluetooth reste présent pour diffuser de la musique depuis un appareil externe ou exploiter le MIDI, également utilisable avec des logiciels tels que Logic Pro sur iPad.
Proposé en noir ou en blanc, le Roland FP-40 est commercialisé aux États-Unis autour de 750 dollars (soit environ 645 euros hors taxes au taux de change actuel). Avec cette connexion Wi-Fi intégrée, Roland vient donc de transformer le piano numérique en une plateforme évolutive capable d’accompagner l’apprentissage de l’utilisateur longtemps après son achat. Idéal pour les débutants en somme, ou les initiés qui souhaitent encore progresser.
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