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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 31 août
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 31 août

9 min.
31 Août. 2026 • 17:55
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • [Via PayPal] Console Nintendo Switch 2 (Version EU) à 359,57€ sur @AliExpress avec le code FRLD45
  • HOT! Friteuse à air chaud Air Fryer Ninja DualZone AF200EU – 7.6L, 4-en-1 à 99,99€ sur @SharkNinja
  • Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 38,31€ au lieu de 63,64€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Casse-Tête Rubik’s Cubers – Batman 3×3 à 6,62€ au lieu de 11,21€ sur @Amazon
  • Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 279€ sur @Boulanger
  • Prise Connectée Extérieure Tapo P410M – Wi-Fi, Compatible Alexa , Matter HomeKit, 16A, IP54 à 19,99€ au lieu de 23,93€ sur @Amazon
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 Go – 6.83″ 120 Hz AMOLED, Dimensity 7400-Ultra, 200 Mpx, 6580 mAh (version EU) à 214,74€ sur @AliExpress avec le code FRLD30
  • Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – tablette 12.1″, écran 2.5K 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 4, 6 Go + 128 Go, batterie 12000 mAh, Wi-Fi 6 à 165,91€ sur @AliExpress avec le code FRLD18
  • Ecran PC Incurvé 44.5″ Iiyama GCB4580DQSN-B1 G-Master Red Eagle – 5K, 5120×1440 @165Hz, 0.8ms, 450cd/m², 3000:1 à 528,99€ au lieu de 599,99€ sur @Amazon
  • Écouteurs Bluetooth Nothing Ear (a) – ANC 45 dB, LDAC Hi-Res, 42,5h, ChatGPT, Bass Enhance, Blanc ou noir à 49,17€ au lieu de 58,94€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • [Via Paypal] Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D – 8 cœurs, 5,2 GHz, 96 Mo L3, TDP 120 W, AM5 à 286,41€ sur @AliExpress avec le code FRLD30
  • Switch Ethernet UGREEN 6 ports – 5x 2.5G RJ45 + 1x SFP+ 10G à 39,99€ au lieu de 45,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Souris sans fil ergonomique Logitech ERGO M575S Trackball – Graphite à 29,74€ au lieu de 43,17€ sur @Amazon
  • Gonfleur Pneus Voiture sans fil Powools -150PSI Compresseur 8.9×4.8×13.8cm à 21,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Système Haut Parleur PC/PS4/Xbox/TV Logitech Z906, Son Surround Home Cinéma 5.1 Certifié THX, Dolby & DTS, 1000W, Télécommande à 229,99€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC – Écran AMOLED 1,74″, GPS intégré, autonomie 21 jours à 64,99€ sur @Amazon
  • Batterie externe UGREEN Nexode 55W – 20000mAh, compatible charge rapide Xiaomi & Samsung, certifiée CCC / CE (remise panier de 14 % – vendeur tiers) à 29,40€ au lieu de 34,19€ sur @Amazon
  • Chargeur Samsung USB-C 45W ultra rapide à 16,99€ sur @Amazon
  • Écouteurs sans fil Nothing Ear à 79,99€ sur @Boulanger
  • Chargeur à induction UGREEN Zapix 2-en-1 MagSafe – Qi 7,5W iPhone, 5W AirPods, pliable 0-75°, USB-C iWatch à 24,35€ au lieu de 25,64€ sur @Amazon (vendeur tiers)
  • Gonfleur de pneus voiture / vélo à 27,07€ au lieu de 28,49€ sur @Amazon
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 99,99€ au lieu de 119€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
  • Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)

➡️ Écrans PC :

  • Écran PC 32″ MSI MAG 321UPX – 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, HDR True Black 400 à 629€ sur @Amazon.es (+ 18,09€ de livraison vers la France, soit 647,09€ livré)
  • Écran PC 34″ LG UltraWide 34WR50QK-B – Résolution QHD 3440×1440 à 245,49€ au lieu de 299,99€ sur @LG

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil photo instantané pour enfant, violet à 23,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)

🔥 Électroménager —

  • Machine à expresso avec broyeur De’Longhi Magnifica S ECAM 21.112.S – 15 bars, 1450W à 299,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour, avec 60€ crédités sur la carte Club, soit 239,99€ net (prix et stock selon magasin)
  • Lave-linge TCL FF1224WA0FR – 12kg, 1400 trs/min, classe A, programmes vapeur à 369€ au lieu de 449€ sur @E.Leclerc
  • Aspirateur laveur 3-en-1 Redroad H15 – 20000Pa, autonomie 50 minutes, autonettoyage, auto-propulsé, réservoir 910ml, écran LED à 159,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

  • 10€ de réduction dès 69€ d’achat sur une sélection d’articles, 40€ de réduction dès 199€ d’achat et 70€ de réduction dès 499€ d’achat sur @JoyBuy
  • Jeu de construction LEGO Speed Champions 77264 – La Jaguar Project 7 et le Land Rover Defender à 44,99€ au lieu de 54,99€ sur @Carrefour
  • HOT! Batterie Zendure SolarFlow 1600 AC+ avec 1 batterie AB2000L – 1,92kWh, 1600W AC, extensible jusqu’à 11,52kWh à 959€ au lieu de 1378€ sur @Amazon (vendeur tiers)
  • Nettoyeur vapeur multifonction Redroad F1 – 26kPa, 3 modes vapeur / eau chaude / eau froide à 129,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! Figurine Funko Pop! Games 1073 Mortal Kombat 11 Sub-Zero (selon disponibilité en magasin) à 1,99€ sur @Micromania

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