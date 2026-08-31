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Tamagotchi Ring : Bandai transforme son animal virtuel culte… en bague connectée

2 min.
31 Août. 2026 • 16:30
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Trente ans après la naissance du Tamagotchi, Bandai réussit encore à miniaturiser son célèbre animal virtuel. Le fabricant japonais vient de dévoiler le Tamagotchi Ring, un modèle entièrement fonctionnel conçu pour être porté au doigt. Il ne s’agit donc pas d’un simple bijou nostalgique : l’appareil permet réellement d’élever et de faire évoluer ses créatures.

Le plus petit Tamagotchi couleur jamais conçu

Le Tamagotchi Ring mesure seulement 28 mm de haut et 23 mm de large, soit environ 56 % de la taille du modèle original lancé en 1996. Malgré ce format minuscule, Bandai a intégré un écran LCD couleur de 0,56 pouce. Un sacré chemin parcouru depuis les premiers modèles et les déclinaisons comme le Tamagotchi R2-D2.

Les trois boutons emblématiques en façade sont purement décoratifs. Les commandes sont assurées par deux boutons latéraux, tandis qu’un petit socle dédié permet de recharger la bague. Plus de 30 évolutions sont possibles selon les soins apportés, dont plusieurs personnages issus des différentes générations de Tamagotchi.

Trois coloris et un prix d’environ 42 euros

Bandai propose trois finitions : rose et blanc nacré, bleu clair et or métallique, ainsi que noir et argent. Le prix japonais est fixé à 7 700 yens, soit environ 42 euros au taux de change actuel. Les précommandes officielles ont débuté le 27 août et doivent se poursuivre jusqu’au 6 octobre.

Les premières livraisons sont prévues en février 2027, avec une seconde vague annoncée pour avril. Pour l’instant, aucune commercialisation internationale n’a été confirmée.

Bandai joue à fond la carte de la nostalgie

Après les Tamagotchi inspirés de Pokémon et même une adaptation sur iPhone, Bandai transforme cette fois son gadget culte en wearable miniature. À l’heure où la bague connectée devient une catégorie technologique à part entière, le Tamagotchi Ring affirme sa différence en misant tout sur le jeu… et la nostalgie.

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