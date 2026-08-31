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Steam : une fuite massive de plus de 12 To dévoile dix ans d’archives de Valve et de milliers de jeux

2 min.
31 Août. 2026 • 12:40
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Steam fait face à une fuite d’une ampleur inhabituelle. Plus de 12 To de fichiers provenant de l’ancienne infrastructure de distribution de Valve circulent désormais en ligne. L’archive couvrirait la période 2003-2013 et renfermerait aussi bien des versions commerciales que des prototypes et builds de développement de milliers de jeux.

Portal 2, Left 4 Dead et Half-Life dans les archives

Les données ne concernent pas uniquement les productions Valve. Un catalogue publié sur GitHub référence également des fichiers associés à Call of Duty, Fallout, Civilization ou encore Resident Evil. Du côté de Valve, des versions préliminaires de Portal 2, Left 4 Dead et Counter-Strike: Global Offensive ont déjà été identifiées.

La communauté s’intéresse surtout aux projets abandonnés. Des éléments de F-Stop, prototype reposant sur un appareil photo capable de manipuler les objets, ont refait surface. Des fichiers liés au fameux Half-Life 2: Episode 3 ont également été repérés, sans qu’une version jouable complète ait été découverte. Les spéculations autour de Half-Life 3 doivent donc rester séparées de cette fuite historique.

Pas de piratage classique selon les premières analyses

Le spécialiste de Valve Gabe Follower affirme qu’aucune intrusion n’aurait été nécessaire : les fichiers auraient été accessibles via un endpoint public lié à Steam2. Le passage de Valve vers une nouvelle infrastructure en 2013 expliquerait pourquoi les archives s’arrêtent cette année-là.

L’incident rappelle une précédente fuite de données associée à Steam, que Valve avait alors distinguée d’un piratage de ses systèmes. Cette fois, l’enjeu concerne surtout l’histoire du développement vidéoludique. Entre prototypes oubliés, contenus supprimés et versions intermédiaires, l’analyse des 12 To pourrait alimenter les découvertes pendant des semaines. Valve n’a, pour l’instant, pas commenté publiquement cette fuite.

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