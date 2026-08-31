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L’animateur culte Phil Tippett prend sa retraite : son studio historique de Berkeley ferme, mais Tippett Studio continue

3 min.
31 Août. 2026 • 9:45
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Il était l’un des maitres de la stop-motion et des effets numériques. Phil Tippett, pionnier de l’animation image par image et figure incontournable de films cultes comme Star Wars et Jurassic Park, prend sa retraite à 74 ans. Le site historique de Tippett Studio à Berkeley, en Californie, ferme également ses portes après plus de quatre décennies. Contrairement aux premières informations, l’entreprise ne disparaît pas toutefois : le studio de Toronto poursuit ses activités.

Des décennies d’effets spéciaux vendues à Berkeley

Fondé en 1984 par Phil Tippett et Jules Roman, Tippett Studio s’est d’abord spécialisé dans la stop-motion et sa variante go-motion avant d’adopter les effets numériques. Son fondateur a notamment participé à la création des AT-AT de L’Empire contre-attaque, aux créatures de RoboCop et aux dinosaures de Jurassic Park.

Phul Tippett 1

Du 28 au 30 août, 273 objets provenant de Berkeley ont été proposés à la vente : modèles, storyboards, affiches signées, accessoires et équipements de production. Tippett conserve néanmoins ses Oscars obtenus pour Le Retour du Jedi et Jurassic Park. L’artiste reconnaît que « beaucoup de décisions douloureuses ont été prises » avant cette restructuration.

Tippett Studio poursuit ses effets visuels à Toronto

Le studio a depuis clarifié la situation : seule l’implantation de Berkeley ferme. Toronto reste opérationnel et travaille actuellement sur un important long-métrage. Le groupe continuera également de pratiquer la stop-motion, mais louera désormais des installations spécialisées lorsque des plateaux ou équipements physiques seront nécessaires.

Ces dernières années, Tippett Studio avait encore participé aux effets d’Alien: Romulus et de Star Wars: Skeleton Crew. Le studio s’était placé sous la protection du Chapter 11 (gestion des faillites) en 2024 après son acquisition par PhantomFX.

La fin d’une époque, pas celle de Tippett Studio

Le départ de Phil Tippett et la fermeture de Berkeley restent hautement symboliques pour une industrie passée de l’animation artisanale aux effets numériques omniprésents,  mais ce départ n’est pas une fin puisque le studio de Toronto continuera de collaborer avec les artistes et les partenaires sur de nouvelles productions. Sans Tippett à la barre c’est évidemment la fin d’une époque glorieuse, mais l’héritage des maitres du stop-motion reste toujours vivace, à l’instar du stupéfiant Wildwood qui sortira en salles à la fin de l’année.

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