Alien Romulus : un premier trailer qui rappelle de très bons souvenirs

Se pourrait-il que la franchise Alien voit enfin la lumière (ou plutôt ici l’obscurité) ? Le premier trailer d‘Alien Romulus est une épatante surprise, bien loin des salmigondis de Prometheus et d’Alien Covenant (qui avaient leurs bons moments malgré tout). En fait, on retrouve ici un peu, beaucoup (passionnément ?) ce que l’on avait trouvé dans le premier Alien : Le 8ème Passager, c’est à dire une atmosphère de survie permanente, des couloirs sombres et inquiétants, une ambiance flirtant entre l’horrifique et le suspens, sans oublier une héroïne bien badass, le dernier plan du trailer rappelant énormément Sigourney Weaver. Certes, il faudra repasser en terme d’originalité, mais après tout, ce que demandent les fans est avant tout un vrai bon film Alien, qui « comprenne » au moins le matériau dont il est issu. Ce retour évident à l’horreur terrifiante, on le doit évidemment au réalisateur Fede Álvarez, à qui l’on doit les très bons et très éprouvants Evil Dead et Don’t Breathe.



Au casting, Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War) et Isabela Merced (Madame Web) qui devront relever le gant d’être aussi crédibles et badass que Sigourney Weaver et Noomi Rapace, ce qui ne sera pas une mince affaire. Quant au pitch, il va droit au but, et là encore c’est plutôt rassurant : « Alors qu’ils fouillent les profondeurs d’une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes colonisateurs de l’espace se retrouvent face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l’univers. » On allait oublier : Ridley Scott est encore une fois dans le projet, mais promis, uniquement à la place de producteur exécutif. Alien Romulus sortira en salles le 16 août prochain (et d’ici là, rien n’interdit de se mater les premiers films).