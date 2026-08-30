Le télescope spatial Roman de la NASA a réussi son lancement

Le télescope spatial Nancy Grace Roman a quitté la Terre avec succès ce 30 août 2026 à 13 h 26, heure de Paris. L’observatoire de la NASA a décollé du complexe 39A du Kennedy Space Center à bord d’une Falcon Heavy de SpaceX. Trente et une minutes plus tard, la séparation avec le lanceur était confirmée ; le centre de contrôle recevait déjà la télémétrie depuis vingt-quatre minutes.

Ce lancement constitue un développement substantiel par rapport aux préparatifs déjà présentés sur KultureGeek. Roman n’est plus un télescope en attente sur Terre : il entame un voyage d’environ trois mois vers le point de Lagrange L2, situé à près de 1,5 million de kilomètres de notre planète. La NASA a également confirmé le déploiement des panneaux solaires et du pare-soleil inférieur une heure et vingt-trois minutes après le décollage.

Le lancement est réussi, mais la mise en service commence seulement

Une séparation correcte ne signifie pas que Roman est déjà prêt à observer. Dans les prochains jours, l’équipe doit déployer l’antenne à haut gain et le capot qui protège l’ouverture du télescope, puis effectuer deux corrections de trajectoire. L’instrument coronographique sera mis sous tension pendant cette phase. Chaque opération vérifie qu’un système ayant survécu aux vibrations du lancement fonctionne correctement dans l’environnement spatial.

Le voyage vers L2 sera suivi d’étalonnages et d’essais. Cette région de l’espace offre un environnement thermique et gravitationnel favorable aux grands observatoires, mais Roman ne s’y immobilisera pas comme un objet posé sur un point. Il suivra une orbite autour de L2 en accompagnant la Terre autour du Soleil. La NASA prévoit de publier les premières images au début de 2027, une fois la mise en service achevée. Ce calendrier peut évoluer si une vérification demande plus de temps.

La prudence est donc nécessaire : le lancement élimine l’un des risques majeurs de la mission, pas tous les risques. Les mécanismes déployables, la stabilité thermique, le pointage, la transmission des données et les performances des détecteurs doivent encore être validés. La phase actuelle ressemble moins à une ouverture immédiate du robinet scientifique qu’à une longue recette technique réalisée à distance.

Un champ de vision pensé pour cartographier plutôt que zoomer

Roman emporte un miroir principal de 2,4 mètres, comparable par sa taille à celui de Hubble. Sa différence décisive réside dans le Wide Field Instrument, une caméra proche infrarouge de 288 mégapixels composée de dix-huit détecteurs. Son champ couvre environ 0,8 par 0,4 degré, soit une zone plus de cent fois plus large que celle observée en une seule prise par la caméra grand champ de Hubble.

Cette architecture ne rend pas Roman cent fois plus précis. Elle lui permet de couvrir beaucoup plus de ciel avec une résolution et une sensibilité infrarouges proches de celles de Hubble. Au cours de ses cinq premières années, l’observatoire doit imager environ cinquante fois plus de ciel que Hubble en trois décennies. Ce débit transforme la méthode : plutôt que de cibler uniquement quelques objets, Roman pourra constituer de vastes relevés homogènes dans lesquels les astronomes chercheront des tendances et des événements rares.

La mission étudiera notamment l’expansion accélérée de l’Univers, la distribution de la matière noire et la formation des galaxies. Elle utilisera plusieurs approches, dont la cartographie de la forme et de la distance d’un très grand nombre de galaxies ainsi que l’observation de supernovæ. Les résultats devront être confrontés aux mesures d’autres instruments. Les relevés d’Euclid et les observations plus ciblées de James Webb fourniront des comparaisons complémentaires, sans rendre ces télescopes interchangeables.

Des exoplanètes par milliers et un coronographe expérimental

Vers le centre de la Voie lactée, Roman recherchera des variations de lumière dues à la microlentille gravitationnelle. Lorsqu’un objet passe presque exactement devant une étoile lointaine, sa gravité amplifie brièvement la lumière reçue. La forme du signal peut révéler une planète qui serait trop sombre ou trop éloignée pour être vue directement. Cette méthode doit compléter les découvertes effectuées par transit et peut détecter des mondes très distants de leur étoile, voire des planètes errantes.

Le Coronagraph Instrument poursuit un objectif différent. Il doit masquer la lumière d’une étoile afin de photographier des planètes géantes de type Jupiter et les disques de poussière qui les entourent. La NASA le présente comme un démonstrateur technologique, pas comme l’instrument principal de relevé. Son intérêt est de tester dans l’espace des composants capables de contrôler une lumière parasite extrêmement intense, en préparation de futurs observatoires qui chercheraient des mondes comparables à la Terre.

Les données de Roman doivent alimenter des archives accessibles à la communauté scientifique, ce qui élargira le nombre d’équipes capables de produire des découvertes bien après les premières annonces. Ce volume représente aussi un défi informatique : les pipelines devront calibrer, associer et distribuer une quantité d’images impossible à traiter manuellement. L’enjeu scientifique réside autant dans la qualité du télescope que dans la capacité à repérer un signal fiable au sein de relevés massifs.

Le communiqué de la NASA et du JPL confirme que les premières étapes se sont déroulées comme prévu. Roman commence désormais la partie la moins spectaculaire mais la plus déterminante : atteindre son orbite, déployer ses derniers éléments et démontrer que ses instruments mesurent réellement ce pour quoi ils ont été construits. Si cette recette aboutit, les premières images de 2027 ne seront pas seulement de nouveaux paysages cosmiques ; elles inaugureront une cartographie systématique de l’Univers à une échelle encore inédite.