La NASA abandonne le sauvetage du télescope Swift, un revers pour la maintenance des satellites en orbite

Après de nombreuses tentatives, la NASA renonce finalement à rehausser l’orbite du Neil Gehrels Swift Observatory. Lancé en 2004 pour étudier notamment les sursauts gamma, le télescope perd progressivement de l’altitude et devrait désormais rentrer dans l’atmosphère terrestre avant la fin de l’année. La mission Swift Boost devait initialement prolonger son activité d’environ une décennie, ce qui ne sera donc pas le cas.

LINK ne pourra finalement pas remorquer Swift

Le véhicule LINK de Katalyst Space devait rejoindre Swift, s’y arrimer puis le pousser vers une orbite plus élevée. Mais des problèmes de contrôle d’attitude apparus fin juillet ont compromis l’opération. Deux des trois roues de réaction étaient notamment devenues inutilisables tandis que le système de propulseurs avait perdu une partie de ses capacités.

Malgré plusieurs tentatives de stabilisation, la NASA a finalement abandonné le remorquage. LINK tentera néanmoins un rendez-vous rapproché avec Swift afin de collecter des données utiles aux futures missions de maintenance robotisée.

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« Ce n’est pas le résultat que nous recherchions, mais cela ne change pas la raison pour laquelle cette mission méritait d’être tentée », reconnaît Jared Isaacman, administrateur de la NASA. « L’équipe a travaillé à une vitesse extraordinaire afin de donner à Swift une chance de poursuivre ses travaux scientifiques, tout en faisant progresser les capacités dont les États-Unis auront besoin à l’avenir pour assurer la maintenance des satellites. Nous allons tirer tous les enseignements possibles de la tentative de rendez-vous de LINK et les mettre à profit lors des prochaines missions. »

Swift restera donc opérationnel aussi longtemps que son altitude le permettra. Sa disparition désormais inéluctable marquera néanmoins la fin d’une mission scientifique particulièrement productive, devenue en plus de vingt ans un outil essentiel pour observer rapidement les phénomènes cosmiques les plus violents et les plus imprévisibles.