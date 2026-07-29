TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Une panne du satellite LINK menace le sauvetage du télescope spatial Swift
Science

Une panne du satellite LINK menace le sauvetage du télescope spatial Swift

2 min.
29 Juil. 2026 • 20:36
0

La mission destinée à empêcher le Neil Gehrels Swift Observatory de perdre davantage d’altitude rencontre un obstacle majeur : LINK, le véhicule robotisé développé par Katalyst Space Technologies, tourne sur lui-même en orbite et ne communique plus que par intermittence avec les équipes au sol.

LINK perd deux de ses trois roues de réaction

Selon une mise à jour officielle de la NASA, « deux des trois roues de réaction de LINK sont actuellement inutilisables ». Ces équipements contrôlent l’orientation d’un engin spatial sans consommer de carburant. Le système de propulseurs à gaz froid présente également une perte partielle de fonctionnalités.

Katalyst Solar Array

Le problème persiste malgré des correctifs logiciels qui avaient temporairement rétabli une attitude stable. Katalyst tente désormais d’utiliser les propulseurs électriques au xénon pour ralentir la rotation, tout en adaptant les logiciels de guidage et de navigation à cette configuration déjà dégradée.

Une mission de sauvetage devenue incertaine

Lancé le 3 juillet 2026 par une fusée Pegasus XL larguée depuis un Lockheed L-1011 modifié, LINK devait rejoindre Swift, le capturer avec ses bras robotisés puis relever son orbite.Et le temps presse : la traînée atmosphérique réduit progressivement l’altitude de Swift, l’exposant à une rentrée incontrôlée. La NASA avait même suspendu les observations scientifiques de Swift afin de préserver ses ressources en attendant l’intervention de LINK.

Le précédent de la sonde Capstone, stabilisée après avoir tournoyé dans l’espace, montre toutefois qu’une récupération reste encore possible. L’abandon de la mission robotique OSAM-1 rappelle en revanche l’extrême difficulté de telles opérations.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Fuite Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE : les prix français fuitent et c’est en hausse

29 Juil. 2026 • 20:30
0 Mobiles / Tablettes

Samsung présentera prochainement son Galaxy S26 FE et il se trouve que les prix pour la France ont déjà fuité. Ils sont...

Bouygues Telecom Logo

Bouygues Telecom : la résiliation payante des forfaits s’applique à tout le monde

29 Juil. 2026 • 19:49
0 Mobiles / Tablettes

Depuis le 27 juillet 2026, tous les forfaits sans engagement de Bouygues Telecom sont soumis à des frais de résiliation de 5 euros....

Intelligence artificielle

Plus de 1 000 employés de l’IA demandent de ralentir la sortie des modèles

29 Juil. 2026 • 19:23
0 Internet

Plus d’un millier de professionnels de l’intelligence artificielle ont signé une pétition appelant le gouvernement...

Planète errante

Planètes errantes : comment des milliards de mondes deviennent orphelins dans la Voie lactée

29 Juil. 2026 • 17:50
0 Science

La Voie lactée pourrait abriter des milliards de planètes errantes, des mondes qui traversent l’espace sans même graviter autour...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 29 juillet

29 Juil. 2026 • 17:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le nouveau MacBook Neo avec la puce A19 Pro « confirmé » dans macOS 26.6

Le nouveau MacBook Neo avec la puce A19 Pro « confirmé » dans macOS 26.6

29 Jul. 2026 • 20:50

image de l'article App Store : Apple critique le contrôle « très intrusif » réclamé par le Royaume-Uni

App Store : Apple critique le contrôle « très intrusif » réclamé par le Royaume-Uni

29 Jul. 2026 • 18:25

image de l'article Google Gemini sur Mac ajoute un mode vocal en langage naturel

Google Gemini sur Mac ajoute un mode vocal en langage naturel

29 Jul. 2026 • 17:49

image de l'article Apple signerait son meilleur trimestre de juin depuis cinq ans

Apple signerait son meilleur trimestre de juin depuis cinq ans

29 Jul. 2026 • 17:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site