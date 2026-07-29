Une panne du satellite LINK menace le sauvetage du télescope spatial Swift

La mission destinée à empêcher le Neil Gehrels Swift Observatory de perdre davantage d’altitude rencontre un obstacle majeur : LINK, le véhicule robotisé développé par Katalyst Space Technologies, tourne sur lui-même en orbite et ne communique plus que par intermittence avec les équipes au sol.

LINK perd deux de ses trois roues de réaction

Selon une mise à jour officielle de la NASA, « deux des trois roues de réaction de LINK sont actuellement inutilisables ». Ces équipements contrôlent l’orientation d’un engin spatial sans consommer de carburant. Le système de propulseurs à gaz froid présente également une perte partielle de fonctionnalités.

Le problème persiste malgré des correctifs logiciels qui avaient temporairement rétabli une attitude stable. Katalyst tente désormais d’utiliser les propulseurs électriques au xénon pour ralentir la rotation, tout en adaptant les logiciels de guidage et de navigation à cette configuration déjà dégradée.

Une mission de sauvetage devenue incertaine

Lancé le 3 juillet 2026 par une fusée Pegasus XL larguée depuis un Lockheed L-1011 modifié, LINK devait rejoindre Swift, le capturer avec ses bras robotisés puis relever son orbite.Et le temps presse : la traînée atmosphérique réduit progressivement l’altitude de Swift, l’exposant à une rentrée incontrôlée. La NASA avait même suspendu les observations scientifiques de Swift afin de préserver ses ressources en attendant l’intervention de LINK.

Le précédent de la sonde Capstone, stabilisée après avoir tournoyé dans l’espace, montre toutefois qu’une récupération reste encore possible. L’abandon de la mission robotique OSAM-1 rappelle en revanche l’extrême difficulté de telles opérations.