Faute de budget, la NASA annule la mission OSAM-1 (satellite robotisé en orbite)

Les temps sont durs pour l’agence spatiale américaine, qui a vu son budget fortement réduit pour 2024. Faute de fonds suffisants, la NASA vient d’annuler la mission OSAM-1, qui pour ne rien arranger était aussi largement en retard sur le calendrier. La mission de Services en orbite, Assemblage et Fabrication 1, connue sous le nom d’OSAM-1, consistait à saisir un vieux satellite Landsat en orbite et tenter de le ravitailler ainsi qu’à utiliser un bras robotique pour construire une antenne dans l’espace. Le vaisseau spatial pour la mission OSAM-1 était déjà partiellement construit, et le projet dans son ensemble aurait déjà coûté près d’1,5 milliards de dollars à l’agence spatiale américaine. Malgré les montants engloutis, la NASA décidé d’annuler le projet « suite à un examen approfondi et indépendant du projet ». 1 milliard de dollars supplémentaires aurait été nécessaire pour boucler OSM-1, un montant largement supérieur au budget disponible pour cette année.

Le bras robotisé SPIDER alourdit la facture

Le projet OSM-1 avait démarré en 2016, et comme souvent en ce cas, les besoins en financement ont rapidement dépassé l’enveloppe initiale. L’ajout du bras robotique SPIDER – un appareil long de 5 mètres qui aurait dû assembler sept éléments structurels en une seule antenne de communication en bande Ka – a considérablement complexifié le projet et alourdit un peu plus la facture. A noter que la société Maxar est le principal contractant de la NASA pour la mission OSAM-1, chargé de fournir à la fois la plateforme du vaisseau spatial et la charge utile d’assemblage robotique.

Suite à l’abandon d’OSAM-1, la NASA envisage désormais de « terminer un arrêt ordonné, y compris la disposition du matériel sensible, la recherche de partenariats potentiels ou d’utilisations alternatives du matériel, et la licence des développements technologiques applicables. » Pour Maxar, c’est sans doute la soupe à la grimace, d’autant que la société venait de livrer (avec 2 ans de retard) au Goddard Space Flight Center de la NASA le corps principal du vaisseau spatial OSAM-1.