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Google achète les données d’une compagnie aérienne pour entraîner son IA

3 min.
18 Août. 2026 • 19:36
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Google a acquis une partie des données d’entreprise de la compagnie aérienne américaine Spirit Airlines pour 10 millions de dollars afin d’améliorer ses produits et ses modèles d’intelligence artificielle. L’opération intervient alors que la compagnie aérienne cesse ses activités cette année.

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Google récupère les données de Spirit Airlines pour son IA

L’offre de Google dépasse celle de Mercor.io, évaluée à 7,5 millions de dollars, pour mettre la main sur plein d’informations venant de Spirit Airlines. Le groupe assure avoir acquis « une partie d’un jeu de données d’entreprise de Spirit Airlines » susceptible d’améliorer ses produits et ses modèles d’intelligence artificielle.

Le lot comprend plus de 100 millions d’e-mails et des centaines de millions de conversations Microsoft Teams, avec des informations sur les revenus, les opérations, la productivité, les audits et la fraude. Cela inclut également plus de 30 millions de lignes de code, ainsi que les prix de 7 milliards de vols concurrents et 7,5 milliards de transactions de passagers accumulées sur vingt ans.

Google indique que les données ne contiennent pas les informations personnelles des passages, les profils des passagers ou les données issues des programmes de fidélité. L’entreprise affirme que le lot a été « rigoureusement nettoyé de toute information permettant d’identifier une personne par un tiers avant réception ».

Cette exclusion vise à séparer les données opérationnelles et commerciales achetées par Google des dossiers directement liés aux voyageurs, alors que les échanges Microsoft Teams et les e-mails donnent accès au fonctionnement interne de Spirit Airlines. Le nettoyage par un tiers intervient avant la remise du jeu de données, y compris pour les éléments portant sur les audits ou les mécanismes de détection de fraude.

Spirit Airlines devient ainsi la première compagnie américaine depuis 25 ans à arrêter entièrement ses opérations, dans un contexte marqué par la hausse des coûts de carburant et le conflit avec l’Iran. Sa fermeture ouvre la voie à la cession de ses actifs d’entreprise, dont Google exploite désormais une partie pour l’entraînement de ses systèmes d’IA.

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