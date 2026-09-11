Retroid Pocket Duo et Duo Lite : deux consoles Android à double écran pour le rétro-gaming

Retroid dévoile enfin les Pocket Duo et Pocket Duo Lite, deux nouvelles consoles portables Android qui misent sur un format à clapet et deux écrans intégrés. Quelques jours après un premier teaser du Pocket Duo, le constructeur dévoile désormais deux machines clairement différenciées par leurs performances et leur prix.
Le modèle haut de gamme associe un écran principal AMOLED de 5,5 pouces en 1080p à une seconde dalle AMOLED de 4,5 pouces en 960p. Les deux fonctionnent à 120 Hz. Le châssis accueille un Qualcomm Dragonwing Q-7790 avec GPU Adreno 722, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le tout sous Android 16.
Retroid ajoute un refroidissement actif, des sticks à effet Hall, une batterie de 6 000 mAh, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. La charnière peut maintenir les écrans dans plusieurs positions jusqu’à 180 degrés, une conception idéale pour l’émulation de machines comme les Nintendo DS et 3DS.
Le Pocket Duo Lite conserve le concept général mais adopte des dalles TFT à 60 Hz : 5,5 pouces en 1080p au-dessus et 4,2 pouces en 960p en dessous. Son Dragonwing QCS6125 est associé à 4 ou 6 Go de RAM, avec 64 ou 128 Go de stockage, tandis qu’Android 15 assure la partie logicielle. La batterie de 6 000 mAh et le refroidissement actif restent présents.
Retroid rejoint ainsi une tendance déjà illustrée par l’Anbernic RG DS et, sous une approche différente, la OneXSugar Wallet. Le Pocket Duo est affiché à 269 dollars, contre 149 dollars pour le Duo Lite, avec des réductions temporaires pendant les précommandes. En combinant Android, double affichage et format compact, Retroid cible clairement les amateurs d’émulation qui recherchent une alternative moderne aux anciennes consoles Nintendo à deux écrans.
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