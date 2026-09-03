Govee Sky Ceiling Light : un plafonnier Matter de 7 000 lumens qui reproduit la lumière du ciel

Govee élargit sa gamme d’éclairages connectés avec le Sky Ceiling Light, un imposant plafonnier intelligent conçu pour reproduire l’impression d’une lumière naturelle venue du ciel. Compatible Matter et pilotable par intelligence artificielle, il sera commercialisé en Europe au prix de 399,99 euros.

Une lumière artificielle inspirée du ciel naturel

Le Sky Ceiling Light peut délivrer jusqu’à 7 000 lumens et couvrir une plage de température particulièrement étendue, de 1 000 à 10 000 K. Govee met surtout en avant un spectre bleu de 478 nm censé reproduire certaines caractéristiques de la lumière extérieure lorsque l’exposition au soleil est limitée.

Le système DaySync adapte automatiquement l’éclairage en fonction de l’heure et de la météo. Le fabricant affirme que cette technologie peut contribuer à respecter le rythme naturel de l’utilisateur, sans pour autant remplacer une véritable exposition à la lumière du jour.

L’intelligence artificielle crée les ambiances lumineuses

AI Lighting Bot 2.0 permet de générer des effets à partir d’une demande formulée en langage naturel. Govee pousse ainsi plus loin une tendance déjà visible dans la nouvelle génération d’éclairages compatibles Matter. Le standard, pris en charge par l’application Maison d’Apple, facilite son intégration aux principaux écosystèmes domotiques.

Deux autres nouveautés complètent la gamme

Govee lance également le COB Strip Light 2 Pro, doté de 1 344 LED par mètre et capable de produire des scènes lumineuses via des prompts, ainsi que les Permanent Outdoor Lights 2 Pro, dont chaque module dispose de deux zones lumineuses indépendantes.

Le Sky Ceiling Light sera disponible à partir du 4 septembre, tandis que les nouveaux éclairages extérieurs arriveront le 7 septembre.