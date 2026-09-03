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Zeroth Bridge : un humanoïde compact ouvert aux développeurs

6 min.
3 Sep. 2026 • 11:32
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Zeroth a lancé Bridge, un robot humanoïde compact destiné aux développeurs, accompagné d’un écosystème annoncé comme open source sous le nom d’OpenBridge. La machine mesure 88 centimètres, pèse environ 13 kilogrammes et utilise des bras de 30 à 40 centimètres terminés par des pinces à deux doigts. Une première série Geek Edition est annoncée à l’achat, sans prix mondial unique dans les informations publiées.

Le constructeur met en avant la marche bipède, l’évitement d’obstacles, une bibliothèque de mouvements, des SDK, des interfaces ouvertes de contrôle et une intégration avec la capture de mouvement et la réalité virtuelle. Il s’agit d’une plateforme matérielle réelle et proposée aux développeurs, mais plusieurs données importantes manquent encore : autonomie, charge utile, vitesse, nombre exact d’articulations, niveau de sécurité, certifications et calendrier de livraison selon les pays.

Robot humanoïde compact à pinces dans un atelier de développementImage Illustrative

Un humanoïde ramené à une échelle de laboratoire

La taille de Bridge le distingue des robots humains de 1,60 mètre ou davantage que l’on voit dans les démonstrations industrielles. Un format de 88 centimètres réduit la masse en mouvement, la hauteur de chute et l’espace requis pour mener des essais. Il permet aussi d’utiliser des bras plus courts et des moteurs moins puissants, même si cela limite naturellement la portée et les charges manipulables.

Les pinces à deux doigts privilégient une mécanique lisible. Elles peuvent saisir un objet placé correctement, mais ne possèdent pas la richesse de contact d’une main à cinq doigts. Leur utilité dépendra de la force, de la précision, des matériaux de surface et du contrôle de l’effort, caractéristiques que l’annonce ne chiffre pas. La longueur de bras de 30 à 40 centimètres donne une idée de l’enveloppe de travail sans permettre de connaître la zone réellement accessible à deux mains.

Zeroth affirme que le robot dispose d’une marche bipède stable et d’un évitement intelligent des obstacles. Ces termes décrivent des fonctions, pas leur niveau de robustesse. Une marche réussie sur un sol plat et dégagé n’est pas équivalente à un déplacement entre des câbles, sur un tapis ou après une légère poussée. L’évitement dépend de la nature des capteurs, de leur champ de vision et du temps de réaction, qui ne sont pas détaillés dans le communiqué.

Roboto Zeroth Bridge

Le format compact ne supprime pas les questions de sécurité. Treize kilogrammes peuvent blesser lors d’une chute ou lorsqu’une articulation pince un doigt. Les développeurs auront besoin de limites de couple, d’arrêts accessibles, d’une gestion fiable de la batterie et de règles de test. Sans documentation complète, Bridge doit être considéré comme une plateforme expérimentale à encadrer, et non comme un compagnon domestique autonome prêt à circuler partout.

OpenBridge veut faire circuler outils et compétences

La partie logicielle est l’ambition la plus structurante de l’annonce. OpenBridge doit réunir des outils de développement, des ressources d’entraînement et un Skill Hub public où les créateurs pourront proposer et partager des capacités. Le robot est censé fournir l’accès aux SDK sous-jacents, aux API de contrôle du mouvement et aux connexions de capture de mouvement ou de réalité virtuelle.

Une telle ouverture peut raccourcir la mise au point. Au lieu d’écrire seul toute une pile logicielle, un laboratoire pourrait réutiliser un mouvement, un pilote de capteur ou un scénario d’apprentissage préparé par une autre équipe. La capture de mouvement permettrait de transmettre une trajectoire humaine, tandis qu’un casque ou des contrôleurs VR pourraient servir à téléopérer et à enregistrer des démonstrations.

Le mot open source demande cependant des preuves plus précises qu’une promesse d’écosystème. Il faudra connaître les dépôts accessibles, les licences du code et du matériel, les composants réellement modifiables, la procédure de contribution et les restrictions liées aux modèles d’intelligence artificielle. Une API documentée peut être ouverte à l’usage sans que l’ensemble du système soit open source. Au moment du lancement, le communiqué décrit cette orientation mais ne permet pas encore d’auditer toutes ses couches.

La disponibilité des compétences pose également une question de compatibilité. Un mouvement enregistré sur Bridge dépend de ses masses, de ses articulations et de son contrôleur. Le partager avec un robot différent nécessite une adaptation et une validation de sécurité. Le Skill Hub pourrait devenir utile s’il accompagne chaque contribution de versions, de conditions de test, de métriques et de limites clairement documentées.

Un programme de 500 développeurs pour éprouver la plateforme

Zeroth ouvre parallèlement le Bridge Builder Program. Dans une première phase, 500 développeurs doivent être sélectionnés pour un défi de co-création. Les 200 premiers obtiendront un accès gratuit à Bridge et participeront à la construction de l’écosystème. Les 300 autres bénéficieront d’un accès prioritaire à l’achat de la Geek Edition, des SDK et des futures ouvertures du programme.

Cette formule peut produire des retours variés plus rapidement qu’une validation uniquement interne. Elle peut aussi servir de campagne promotionnelle. Les critères de sélection, la durée du prêt ou de l’accès gratuit, la propriété des contributions et les obligations de publication devront être lus dans les conditions complètes. Le nombre de participants ne garantit pas à lui seul la qualité des compétences créées.

Bridge arrive sur un marché où le spectacle d’une démonstration peut masquer des contraintes banales. KultureGeek a déjà relaté la chute d’un humanoïde en public, rappel utile qu’un mouvement chorégraphié n’équivaut pas à une robustesse générale. Les informations les plus importantes pour Bridge seront donc les tests continus, l’autonomie et la récupération après un déséquilibre.

Le communiqué de lancement de Zeroth apporte une machine dimensionnée, une édition destinée aux premiers acheteurs et un programme développeur précis. Il ne valide pas encore la revendication commerciale de premier robot incarné natif pour l’IA, ni les performances quotidiennes. La valeur du projet se mesurera lorsque le code, les licences, les prix, les livraisons et les essais indépendants seront accessibles. Bridge a aujourd’hui la forme d’une passerelle ; il lui reste à démontrer combien de développeurs pourront réellement la franchir.

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