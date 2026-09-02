Blue Origin décroche un contrat de 700 millions de dollars de la NASA pour connecter Mars

La NASA confie à Blue Origin une infrastructure particulièrement stratégique pour les futures missions martiennes. L’entreprise de Jeff Bezos a remporté un contrat pouvant atteindre 700 millions de dollars (environ 604 millions d’euros), pour développer le Mars Telecommunications Network, un réseau destiné à accélérer et fiabiliser les échanges de données entre Mars et la Terre.

Un satellite de télécommunications dédié à Mars

Blue Origin devra concevoir, développer, intégrer, lancer puis exploiter un orbiteur de télécommunications à hautes performances. Celui-ci devra être livré à la NASA au plus tard le 31 décembre 2028. Une fois opérationnel autour de Mars, l’orbiteur transmettra les données scientifiques, les images, les informations de navigation et de communications critiques provenant des sondes et véhicules évoluant sur ou autour de la planète rouge.

Cette infrastructure doit répondre à l’augmentation continue du volume de données produit par les missions scientifiques. La NASA veut ainsi disposer d’un relais performant offrant davantage de capacité et de fiabilité pour préparer les futures étapes de l’exploration martienne.

Blue Origin renforce ses liens avec la NASA

Ce nouveau contrat confirme la place croissante de Blue Origin dans les programmes de l’agence américaine. L’entreprise américaine développe déjà l’alunisseur Blue Moon pour le programme Artemis, et son lanceur lourd New Glenn a également envoyé la mission ESCAPADE vers Mars en 2025.

Blue Origin reste néanmoins sous pression après l’explosion d’un New Glenn sur son pas de tir en mai 2026, qui a sérieusement endommagé ses installations en Floride.

Une brique essentielle pour les futures missions habitées

Après Artemis et le retour progressif des astronautes vers la Lune, la NASA prépare à plus long terme des missions humaines vers Mars. Disposer d’un réseau de communications rapide et robuste sera alors indispensable. Avec ce contrat, l’agence poursuit aussi sa stratégie consistant à confier davantage d’infrastructures spatiales à des partenaires privés, Blue Origin devenant progressivement l’un de ses fournisseurs majeurs aux côtés de SpaceX.