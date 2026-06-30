Blue Origin ne connaît toujours pas la cause de l’explosion du New Glenn, mais vise un retour en vol en 2026

Un mois après l’explosion d’une fusée New Glenn sur son pas de tir floridien, Blue Origin poursuit son enquête sans avoir encore identifié l’origine précise de l’accident. L’entreprise de Jeff Bezos assure néanmoins vouloir remettre son lanceur lourd en service avant la fin de l’année, un calendrier ambitieux au regard des dégâts subis par le site de Cap Canaveral.

Les investigations se concentrent sur l’arrière du premier étage

Lors d’un essai de mise à feu statique le 28 mai, le véhicule préparé pour une quatrième mission a été détruit dans une spectaculaire explosion. Aucun blessé n’a été signalé, mais la fusée et plusieurs équipements du complexe de lancement 36 ont été gravement endommagés.

Dave Limp, directeur général de Blue Origin, indique que les équipes exploitent les données recueillies par les capteurs et les multiples caméras présentes sur le site. Les premières analyses orientent les recherches vers la section arrière du premier étage, sans permettre à ce stade de désigner une défaillance particulière. L’entreprise doit donc encore établir la cause originelle de l’incident avant de modifier le lanceur et d’obtenir les validations nécessaires à une reprise des vols.

Un pas de tir à reconstruire pour relancer New Glenn

L’accident a notamment détruit une tour paratonnerre et le transporteur-érecteur, l’imposant engin utilisé pour acheminer la fusée puis la positionner à la verticale. Blue Origin affirme toutefois que plusieurs installations essentielles, dont le château d’eau, les réservoirs d’ergols et le bâtiment d’intégration, sont restées en bon état.

La société prévoit désormais d’abandonner le système de transporteur-érecteur au profit d’une grande grue pour installer New Glenn sur le pas de tir. Cette solution doit accélérer la reconstruction tout en améliorant, à terme, la cadence de lancement.

Une course contre la montre pour les ambitions lunaires

Le retour de New Glenn est crucial pour Blue Origin, qui compte sur ce lanceur pour ses contrats commerciaux, ses projets de satellites et ses ambitions liées au programme lunaire de la NASA. La reconstruction avance rapidement, mais l’enquête technique restera déterminante : reprendre les vols trop tôt sans comprendre l’explosion exposerait le programme à un nouveau revers.