Claude Fable 5.1 est disponible : IA plus performante et moins chère

Anthropic poursuit l’évolution de sa gamme de modèles d’intelligence artificielle avec le lancement aujourd’hui de Claude Fable 5.1, une mise à niveau de son modèle d’IA le plus avancé. Après le lancement de Claude Fable 5 en juin, cette nouvelle version mise principalement sur les tâches complexes de longue durée, notamment pour coder, le travail scientifique et la résolution de problèmes nécessitant plusieurs étapes.

Du mieux pour les performances avec Claude Fable 5.1

Dans la hiérarchie d’Anthropic, Fable constitue le modèle le plus puissant de Claude, au-dessus de Haiku, Sonnet et Opus. Avec Claude Fable 5.1, l’entreprise affirme avoir amélioré les capacités du modèle IA lorsqu’il doit travailler sur l’ensemble du code d’une application, par exemple pour réaliser un projet logiciel complet ou effectuer une revue de code approfondie.

Le modèle progresse également dans les usages scientifiques. Il est notamment capable de mieux concevoir des expériences, de simuler leurs résultats potentiels et d’interpréter des informations présentées dans des diagrammes ou tableaux particulièrement denses.

Benchmarks de Claude Fable 5.1

En outre, Anthropic affirme que Claude Fable 5.1 établit un nouveau standard dans le codage, le travail intellectuel et les tâches de résolution de problèmes prolongées. L’entreprise met notamment en avant la capacité du modèle à éviter certains raccourcis susceptibles de dégrader la qualité du résultat et à identifier la cause profonde d’un problème logiciel, plutôt que de simplement corriger ses symptômes.

Anthropic cite à ce titre des tests réalisés chez la société d’investissement Millennium. Claude Fable 5.1 a identifié l’origine d’un plantage particulièrement rare concernant ses systèmes internes, un problème que les ingénieurs de l’entreprise et d’autres modèles n’étaient pas parvenus à expliquer après plusieurs années.

Autre argument avancé par Anthropic : Claude Fable 5.1 peut atteindre des résultats similaires ou supérieurs à Fable 5 avec un niveau d’effort faible ou moyen, tout en consommant moins de ressources.

Le prix baisse à l’usage

Claude Fable 5.1 bénéficie surtout d’une baisse du prix des lectures de cache qui correspondent à la réutilisation d’un contexte déjà traité par le modèle IA. Anthropic dit que Claude Fable 5.1 coûte ainsi 25 % moins cher que Fable 5 pour les usages courants facturés au token. Pour les tâches fortement agentiques, les économies peuvent atteindre environ 45 %.

En parallèle, Anthropic lance Claude Mythos 5,1 qui utilise le même modèle que Fable 5.1 mais avec des garde-fous différents. Claude Fable 5.1 est disponible pour le grand public, là où Mythos 5.1 est réservé aux programmes d’accès de confiance d’Anthropic, notamment pour certains travaux en cybersécurité et dans les sciences de la vie.