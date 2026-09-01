Nvidia investit 3,5 milliards de dollars dans MediaTek et ouvre NVLink aux puces sur mesure

Nvidia investit 3,5 milliards de dollars dans des obligations convertibles émises par MediaTek et élargit en parallèle son partenariat avec le groupe taïwanais. L’opération ne se limite pas à un placement financier : MediaTek adoptera NVLink Fusion afin d’aider les grands opérateurs de cloud et les laboratoires d’intelligence artificielle à concevoir des accélérateurs sur mesure capables de s’intégrer aux infrastructures Nvidia. Les deux entreprises prolongeront aussi leur coopération dans les PC et l’automobile.

Le rapprochement illustre un changement important dans la bataille des puces IA. Les géants du cloud ne veulent plus dépendre exclusivement de GPU standardisés et développent leurs propres circuits pour certaines charges de travail. Nvidia cherche donc à rester au centre de ces systèmes, même lorsque le composant de calcul principal n’est pas l’un de ses GPU. MediaTek, de son côté, gagne une voie d’accès à des projets de centres de données beaucoup plus ambitieux que son marché historique des smartphones.

NVLink Fusion ouvre l’écosystème Nvidia aux puces personnalisées

NVLink est la technologie d’interconnexion à très haut débit utilisée pour faire communiquer des processeurs au sein d’un même serveur ou d’une même baie. Dans un système d’IA, le lien entre les puces est presque aussi important que leur puissance individuelle : l’entraînement et l’inférence répartissent les calculs sur de nombreux composants, qui doivent échanger rapidement modèles, activations et résultats intermédiaires.

Avec NVLink Fusion, Nvidia propose plusieurs briques autour d’un accélérateur personnalisé, souvent appelé XPU. Le programme couvre notamment un chiplet de connexion à la fabric NVLink, la liaison NVLink-C2C entre puces et une architecture de mémoire adaptée. L’objectif annoncé est d’éviter à chaque client de recréer seul toute la plomberie technique qui relie un circuit spécialisé aux autres processeurs et à la mémoire du rack.

MediaTek pourra fournir des conceptions semi-personnalisées en combinant ces briques avec son savoir-faire en systèmes sur puce, emballage avancé, interfaces rapides et efficacité énergétique. Un client conservera la possibilité de différencier son moteur de calcul, tout en s’appuyant sur une base validée pour l’intégration et la production. Cette proposition vise directement les hyperscalers, fournisseurs de cloud et développeurs de modèles de pointe qui veulent réduire leurs coûts ou optimiser une tâche précise sans abandonner les infrastructures Nvidia déjà déployées.

Cette ouverture reste toutefois contrôlée. L’interopérabilité renforce la liberté de concevoir une puce, mais elle rattache toujours le système au réseau, aux composants et aux outils logiciels de Nvidia. Le fabricant transforme ainsi une menace potentielle en extension de son marché : si les puces maison gagnent du terrain, elles peuvent continuer à consommer des technologies Nvidia autour du calcul.

Un investissement qui accompagne une émission obligataire record

Les 3,5 milliards de dollars prennent la forme d’obligations convertibles, pas d’un achat immédiat d’actions ordinaires. Ce type de titre est d’abord une dette : l’investisseur prête de l’argent et peut, selon les conditions prévues, convertir ultérieurement sa créance en actions. Nvidia obtient ainsi une exposition financière à MediaTek tout en conservant la protection liée au statut de créancier. MediaTek lève pour sa part des capitaux importants sans diluer immédiatement ses actionnaires dans les mêmes proportions qu’une émission classique.

L’investissement représente l’essentiel d’une émission obligataire internationale de 3,9 milliards de dollars réalisée par MediaTek. Alphabet a également participé, sans rendre public le montant de son engagement. Cette structure nourrit inévitablement le débat sur le financement circulaire dans l’IA, lorsque les fournisseurs de composants investissent dans des entreprises qui développeront des produits ou des infrastructures utilisant leur technologie. Jensen Huang, le patron de Nvidia, rejette cette qualification dans le cas présent, au motif que les deux sociétés disposent d’activités indépendantes.

La frontière mérite néanmoins d’être surveillée. Nvidia mobilise son bilan pour accélérer l’adoption d’un standard qui étend son architecture. Le bénéfice industriel peut être réel, mais l’investissement crée aussi des intérêts financiers croisés. Les performances commerciales devront donc être jugées sur les commandes finales et les usages, pas uniquement sur la valeur des accords annoncés. Cette prudence est d’autant plus utile que Nvidia vient de publier des revenus records et une prévision de forte croissance, dans un marché où les engagements de capitaux atteignent des montants rarement vus.

Du centre de données au PC et à la voiture

Le partenariat couvre aussi l’informatique locale. MediaTek a participé au développement de la puce GB10 Grace Blackwell utilisée dans DGX Spark, qui associe un processeur Arm et un GPU Nvidia. Les deux groupes poursuivront ce travail sur plusieurs générations de DGX Spark et de RTX Spark. Nvidia a déjà présenté RTX Spark pour les PC Windows, une plateforme qui doit concurrencer Intel et AMD tout en poussant l’exécution locale de modèles d’IA.

Dans l’automobile, la collaboration s’appuie sur les plateformes Dimensity Auto et Nvidia Drive AGX. Le cockpit, l’assistance à la conduite et les fonctions embarquées demandent des processeurs capables de gérer simultanément affichage, capteurs, connectivité et modèles d’IA sous une enveloppe énergétique limitée. MediaTek apporte son expérience des systèmes intégrés, tandis que Nvidia fournit ses outils graphiques et ses logiciels de calcul accéléré.

Ce partenariat ne garantit pas que tous les projets annoncés atteindront la production. La conception d’une puce personnalisée reste coûteuse, les besoins changent vite et les contraintes d’emballage ou de mémoire peuvent retarder les déploiements. MediaTek et Nvidia ne donnent pas encore de calendrier précis pour les premiers accélérateurs issus de NVLink Fusion, ni de noms de clients.

L’accord montre néanmoins la direction prise par Nvidia. Le groupe ne cherche plus seulement à vendre le processeur central d’un système d’IA ; il veut fournir l’interconnexion, la mémoire, les outils et l’architecture qui organisent l’ensemble du rack. Pour MediaTek, l’enjeu est symétrique : sortir davantage du smartphone et devenir un concepteur incontournable du calcul personnalisé. Les 3,5 milliards de dollars donnent une ampleur financière spectaculaire à cette stratégie, mais sa réussite se mesurera dans les puces effectivement livrées et dans la capacité des clients à bâtir des systèmes plus efficaces.