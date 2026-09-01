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YouTube s’associe à Amazon pour l’affiliation avec les vidéos

3 min.
1 Sep. 2026 • 20:25
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YouTube a annoncé une évolution de son programme d’affiliation YouTube Shopping : Amazon fait désormais partie des partenaires accessibles aux créateurs éligibles. Ces derniers peuvent désormais identifier directement des produits Amazon dans leurs vidéos, leurs YouTube Shorts et leurs diffusions en direct, puis toucher une commission lorsqu’un achat éligible est réalisé. Au départ, cela concerne les YouTubeurs aux États-Unis.

Video YouTube Tag Produits

L’objectif est de simplifier considérablement le parcours entre la recommandation d’un produit et son achat. Jusqu’à présent, les créateurs souhaitant monétiser leurs recommandations Amazon pouvaient notamment utiliser des liens d’affiliation dans la description de leurs vidéos. Avec l’intégration à YouTube Shopping, le produit apparaît directement dans l’interface de visionnage, offrant au spectateur un accès plus immédiat à la fiche correspondante.

YouTube affirme d’ailleurs avoir constaté lors d’un test interne mené en juillet que les vidéos utilisant uniquement les tags de YouTube Shopping avaient généré plus de 110 % de clics supplémentaires sur les produits par rapport aux liens placés dans les descriptions.

Une intégration liée aux programmes d’affiliation d’Amazon

Pour profiter du dispositif, les créateurs doivent être inscrits au Programme Partenaire YouTube, au programme d’affiliation YouTube Shopping, mais également au programme Influenceurs Amazon ou Amazon Associates. Leur compte Amazon doit être actif et associé à leur chaîne YouTube.

YouTube ne donne pas accès à l’intégralité du catalogue d’Amazon. La plateforme de vidéos s’appuie actuellement sur une sélection de produits populaires et fréquemment demandés. Si un article recherché n’est pas disponible, les créateurs peuvent toutefois demander son ajout auprès de l’assistance de YouTube. Un système de tag automatique peut également identifier des produits Amazon présents dans les vidéos récentes et futures.

Autre détail intéressant : les spectateurs situés hors des États-Unis pourront eux aussi voir certains tags de produits. YouTube peut automatiquement associer le produit à une offre proposée par un commerçant local de confiance, permettant potentiellement au YouTubeur de toucher une commission sur un achat international. En l’absence de correspondance locale, le spectateur peut être redirigé vers Amazon.com ou la boutique Amazon correspondant à son pays.

Côté statistiques, les créateurs peuvent suivre dans YouTube Studio les clics, ventes et chiffre d’affaires quotidiens agrégés. En revanche, YouTube ne permet pas actuellement d’identifier précisément quelle vidéo ou quel produit Amazon a généré chaque achat.

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