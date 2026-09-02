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Gemini 3.8 Flash : Google préparerait une nouvelle IA spécialisée dans le code

2 min.
2 Sep. 2026 • 10:15
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Google s’apprêterait à prendre sérieusement position dans la programmation assistée par intelligence artificielle. Si l’on en croit les bonnes sources du Wall Street Journal, Google DeepMind pourrait lancer dès cette semaine Gemini 3.8 Flash, un nouveau modèle connu en interne sous le nom de code Skimaki et bénéficiant d’importantes améliorations pour générer et manipuler du code.

Gemini 3.8 Flash viserait directement Claude sur la programmation

Le modèle aurait été testé avec Jetski, un outil de programmation interne à Google. Lors de comparaisons effectuées en interne, certains développeurs auraient même préféré Gemini 3.8 Flash à Claude Opus d’Anthropic. Ces résultats restent toutefois à prendre avec précaution puisqu’aucun benchmark indépendant n’a encore été publié.

intelligence artificielleinte

Cette nouvelle orientation prolonge celle de Gemini 3.7 Flash, déjà présenté en août avec des performances sensiblement améliorées en programmation. Google avait également repoussé Gemini 3.5 Pro après des résultats jugés insuffisants dans ce domaine.

Google privilégie des modèles plus rapides et moins coûteux

Contrairement aux modèles Gemini Pro les plus imposants, la gamme Flash privilégie la vitesse, le coût d’exécution et l’efficacité. Ces caractéristiques deviennent essentielles pour les agents de programmation, capables d’enchaîner de nombreuses requêtes et donc de consommer énormément de tokens. Google dispose déjà de Gemini CLI pour les développeurs, directement concurrent de Claude Code et Codex.

Un lancement après le changement de direction de DeepMind

Ce lancement annoncé intervient quelques semaines après le retrait de Demis Hassabis de la direction opérationnelle de DeepMind. Koray Kavukcuoglu supervise désormais les activités quotidiennes autour de Gemini, tandis que Hassabis se concentre davantage sur la recherche scientifique.

Si les performances annoncées de Gemini 3.8 Flash se confirment, Google pourrait combler une partie de son retard face à Anthropic et OpenAI dans l’un des marchés les plus disputés et lucratifs de l’IA actuelle : celui des agents capables de programmer de manière largement autonome.

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