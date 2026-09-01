Emmanuel Macron défend l’interdiction du téléphone portable au lycée

Emmanuel Macron a défendu aujourd’hui, devant une classe de seconde du lycée Chaptal de Mende, l’interdiction du téléphone portable dans les lycées, principale nouveauté de cette rentrée scolaire. Il a également annoncé la relance d’un projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.

Plus de téléphone portable dans les lycées

Avant l’échange avec le président, les 33 élèves de la classe avaient dû déposer leur téléphone un à un dans un espace dédié et numéroté, accroché au mur de la salle. Emmanuel Macron a justifié l’interdiction en s’appuyant sur des constats scientifiques : « À votre âge et compte tenu du fait que vous êtes là pour apprendre des contenus, des matières, apprendre l’esprit critique, pour vous construire, les téléphones, les écrans et encore plus les réseaux sociaux écartent de cet objet ».

Plusieurs élèves ont réagi à la mesure. Certains ont dit comprendre cette nouvelle interdiction, tandis que d’autres l’ont jugée « infantilisante », estimant que les téléphones portables sont devenus « indispensables » dans leur quotidien.

Le président a par ailleurs reconnu un usage excessif des écrans partagé par l’ensemble de la société, adultes compris : « Si on est assez lucide sur nous tous, on s’est un peu fait déborder. Et ça c’est vrai un peu de tout le monde, y compris des adultes ». Il a indiqué avoir lui-même interdit l’usage du portable lors de certaines réunions à l’Élysée, tout en précisant que « certains usages sont pertinents » et qu’il faut identifier « des temps de la journée où on peut s’y remettre, se reconnecter ».

Toujours une envie d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Emmanuel Macron a également déclaré que son gouvernement travaillait de nouveau sur une loi visant à interdire l’usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sans préciser de date. Ce projet, qui a été une mesure phare de son quinquennat, avait été retoqué à la mi-août par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d’expression.

Le chef de l’État a justifié cette relance en évoquant les effets des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes : « On n’est pas mature sur le plan de ses émotions, de sa sensibilité, on est en train d’apprendre. Ça crée des addictions, des dépendances. Ça crée des troubles de l’attention et on a vu d’ailleurs à quel point, à mesure que l’on est exposé à ces écrans et à ces réseaux sociaux, on avait de plus en plus de mal à fixer son attention pour lire ». Il a également souligné que les téléphones « enlèvent de l’attention et de la capacité à être les uns avec les autres » car « on ne sociabilise pas de la même manière ».