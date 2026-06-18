Le téléphone portable sera interdit au lycée dès septembre

Édouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, fait savoir que l’interdiction du téléphone portable sera une réalité dans les lycées en France à compter du 1er septembre 2026 si tout se passe comme prévu.

La fin du portable dans les lycées français dès le 1er septembre 2026

« La loi est actuellement en cours d’élaboration parce qu’on attend une décision de la Commission européenne sur l’autre volet, qui est l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans », a déclaré le ministre de l’Éducation sur Franceinfo. « Il faut juste que la loi soit publiée dans l’été, ce qui sera a priori très probablement le cas au moins sur ce volet-là », a-t-il ajouté.

Ainsi, il y aura « l’interdiction de l’utilisation des téléphones dans les lycées, sauf dérogation particulière », précise Édouard Geffray. Il souligne également qu’il va « envoyer prochainement un certain nombre d’éléments aux chefs d’établissement pour qu’ils puissent mettre cela en place. Je considère que c’est quelque chose qui est absolument majeur pour nos élèves ».

Pour rappel, la France a déjà interdit le téléphone portable à l’école maternelle, à l’école primaire et au collège avec une loi datant de 2018. Voilà maintenant que le lycée va s’ajouter à la liste. Il faudra toutefois voir si ce sera réellement respecté parce que la consigne est rarement respectée dans les autres établissements, comme les collèges. On se doute que certains lycéens vont trouver des techniques pour garder leurs smartphones.

En janvier, le ministre de l’Éducation avait parlé d’une « question de principe » concernant l’interdiction du téléphone portable au lycée. « Le temps de l’école, c’est le temps de l’apprentissage, ce n’est pas le temps du téléphone », avait-il fait savoir.